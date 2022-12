‘Avatar: The Way Of Water’, así han sido las críticas recibidas para la nueva cinta de James Cameron

El reto de ‘Avatar: The Way Of Water’ es muy grande y es que ser la secuela de la cinta más taquillera de la historia, puede ser un logro difícil de repetir. Sin embargo, por ahora, la cinta va por buen camino.

Las primeras críticas que ha obtenido la historia creada por el director, James Cameron, ha cumplido con las expectativas y todo parece indicar que para el 2023 se estarían hablando de cifras históricas en taquilla.

Dentro de la evaluación que ha tenido la cinta, en unos espacios resaltan el impactante esfuerzo audiovisual por plasmar una experiencia dentro de las salas de cine. Sin embargo, otros catalogan el guion como insuficiente.

Evaluación de Avatar, The Way Of Water

Los sitios más populares de crítica cinematográfica han puntuado a la película de la siguiente forma:

IMDb : 8,1 (sobre 10)

: 8,1 (sobre 10) RottenTomatoes: 78% tomatometer / 93% audience score

Por su parte, entre los sitios que han publicado sus críticas, se destacan los siguientes comentarios:

“Un milagroso espectáculo visual (...) Busca el máximo entretenimiento, y conmoción, y risa, tensión y lágrima. (...) no hay modo de salir de ella ni un solo instante (...)”, Oti Rodríguez Marchante: Diario ABC.

“Más acción y emoción en un ‘remake’ de la película original (...) Nadie quedará decepcionado. (...) Hay belleza, hay emoción y hay diversión en esta ‘Avatar: el sentido del agua’ que también tiene el corazón en el lugar correcto”, Juan Sardá: El Cultural

“Sería perder el punto de llamar a los procedimientos indulgentes hasta el punto de auto-enamorarse: Cameron ha construido un nuevo mundo a partir de los fragmentos remezclados de este, y parece decidido a que no deberíamos simplemente visitar Pandora, deberíamos vivir en él”, usuario de Rotten Tomatoes.

En su primer fin de semana, la película obtuvo la cifra de 437 millones de dólares.