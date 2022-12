Chiquis Rivera impacta con su belleza natural y se niega a pedir disculpas

La cantante Chiquis Rivera no deja de sorprender. En las últimas semanas ha presumido sus curvas luego de someterse aun régimen alimenticio y ejercicios que le moldearon su silueta. A eso se le suma la sensual vestimenta que exalta cada una de sus virtudes. Este 21 de diciembre, la hija mayor de Jenni Rivera mostró su cuerpo en un diminuto bikini que desfiló para su fanaticada.

Con una tanga en “hilo dental” en negro lució empoderada y segura de ella y su naturalidad, mensaje que quiso compartir con sus seguidoras para que abracen su belleza. El reel fue publicado en Instagram en horas de la mañana y ya alcanza los 350 mil “Me Gusta”.

Su publicación estuvo acompañada por el mensaje: “Tu superpoder es ser sin disculpas... ¡TÚ! Ser verdaderamente dueño de lo que estás destinado a ser y hacer en este mundo sin que las opiniones de los demás lo afecten. No es fácil llegar a esta resolución, pero una vez que la dominas... ¡experimentas la VERDADERA felicidad! #BeeYOU - defectos y todo”.

De inmediato le llovieron halagos: “Bella Chiquis y sin maquillaje mas aún”, “Que bello cuerpo se te mira chiquis la verdad se mira el esfuerzo de ejercicio que haces”, “todas sabemos q lo curvy es LO MEJOR!* todo se ve hermoso!!” y “Está más flaca que cambio se ve bien”, le escribieron en la caja de comentarios.

Su tío Lupillo Rivera aprovechó para bromearle: “Ponte ropa CHIKIS!”, comentario que tuvo más de 5 mil “likes”.

Sin embargo, muchos afirmaron que su adelgazamiento no se debe a una mera disciplina, sino que se sometió a una cirugía bariátrica y una lipoescultura para obtener esos fabulosos resultados en tan poco tiempo: “Se ve divina. Sea lo que sea. Si yo tuviera la posibilidad 💵💰💰💰lo haría para mejorar mi aspecto y ya después mantenerme en el gym y comiendo bien. ( pues eso es lo que pienso que hizo pues las dietas que usó por tiempo no le resultaron y de un de repente como afanaría boom flaca)”, manifestó una usuaria.

Pero otros internautas fueron mucho más ácidos y señalaron que “la Chiquis contradice todo en su vida; dice que no le afectan las opiniones de los demás, pero se hizo todos esos cambios por que el bulling no lo soportó cuando la llamaban con sobre nombres. Debería no olvidar el respeto a ella el amor propio y los valores esos no cambian nunca”, “No necesitas enseñar tu cuerpo para triunfar, eso lo hacen las que no tienen talento”, “Pero no te tapes la pansa enseñe la operación”.

“Definitivamente hizo algo cuando su hermana Jenicka lo hizo. Ella es hermosa, pero no hay necesidad de presumirla en las redes sociales. Ella todavía no se siente segura de sí misma porque usó un filtro y cuando se da la vuelta a su espalda deja perder pero cuando se da la espalda a su estómago la pena”, señalaron los haters.

Por ahora, Chiquis sigue disfrutando de sus vacaciones en Filipinas junto a su novio, quien la ha motivado a tener una nueva figura.