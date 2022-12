Le llueven las críticas a Maluma por su reacción ante el triunfo de Argentina en el Mundial

Luego que la selección de Argentina se convirtiera en campeón del mundial de fútbol en Qatar, las reacciones de los artistas y figuras públicas no se hicieron esperar. Entre ellas, destacó la de Maluma, que para muchos se trató de una reacción exagerada y fingida para generar ‘likes’ en las redes sociales.

En el video que circula en las redes sociales, se ve al cantante colombiano reaccionando al triunfo de la selección albiceleste. En la primera parte del clip se ve a un Maluma muy tensionado, preocupado y a la expectativa con el último cobro de Argentina, que iba por cuenta de Gonzalo Montiel.

pic.twitter.com/yQen8HSfOJ — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) December 19, 2022

Luego, el cantante se acuesta en el piso con sus manos en su rostro y sus ojos llenos de lágrimas, para luego ponerse de pie, abrazar a quien lo ayudó a parar y ahí es cuando se quita la camiseta de la selección argentina firmada por el fallecido Diego Maradona, se quita sus tenis de lujo, desocupa sus bolsillos y sale corriendo de la casa para terminar con sus shorts de jean y una camisilla blanca en la piscina.

Todo tiene sentido, excepto esto pic.twitter.com/6mES4cMjLz — Paola Avila (@PaolitaAvila) December 19, 2022

Antes de saltar hace una voltereta en el aire y cae al agua y cuando logró salir a la superficie después del chapuzón, se desató en palabrotas para celebrar el triunfo de su selección favorita. “Put… Argentina campeón hijuep… Gono…”, gritó el paisa mientras le daba golpes y puños al agua como un niño haciendo una pataleta por no querer salirse de la pileta.

Yo estaba feliz por Messi y Armani, pero para actuar así siendo otra selección, mínimo es por que gane una apuesta muy grande. — Santiago  (@SantiagoMolanoP) December 19, 2022

En el hilo del video se ven muchas reacciones y críticas a Maluma por parte de sus detractores, donde no se ven sino frases como: “OK, ya te vimos…”, “Digamos que este señor no es colombiano para que no nos dé pena ajena…”, “Jajaja que risa tanto colombiano así jajajaja”, “los ches de ayer dando la vuelta olímpica por Bogotá”, “tan bello nuestro argentino paisa”, “El novio será argentino”, “Hasta el nivel del payasín Maluma no llego yo, a mí me dio alegría fue en especial por el enano” y muchos más.