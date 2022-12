Dagmar presentará en Café Teatro Moneró su concierto “Una Noche Juntos”

El Café Teatro Moneró será el punto de encuentro para la presentación de “Una noche Juntos”, de la cantante, actriz y animadora Dagmar Rivera.

Con más de 30 años, en el quehacer televisivo, artístico y musical de la Isla, Dagmar ofrecerá un repertorio musical, romántico e íntimo donde los presentes podrán disfrutar de la dulzura interpretativa de una de las más queridas del pueblo puertorriqueño.

El repertorio que se está elaborando para su presentación contará con bohemia, clásicos de la música romántica, al igual que éxitos en inglés.

“Estoy muy feliz y entusiasmada por la oportunidad de presentarme en este espacio artístico.Estamos preparando una velada que no deben perderse. Por años, he formado parte de grandes presentaciones de amigos y colegas como Danny Rivera, Alberto Carrión y Andrés Jiménez, entre otros, que me han invitado a sus shows, pero en esta ocasión estaré junto a mi público de manera íntima”, expresó la cantante.

Dirigida por el maestro Martín Nieves, “Una noche juntos” será un recorrido por canciones que han dejado una huella en la trayectoria artística de Dagmar.

“Mostraré un poco más de mí en la selección de canciones, en adición que podré compartir más íntimamente con el público, lo que me llena de gran satisfacción”, finalizó diciendo la artista.

La actividad será el sábado, 18 de febrero de 2023.

Los boletos para asistir a esta pieza artística están disponibles a través de https://www.ticketera.com/dagmar/.