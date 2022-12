Estas son las mejores canciones navideñas, según Billboard

Mariah Carey canta durante su especial de Navidad "Mariah Carey's Magical Christmas Special", disponible el viernes en Apple TV+. (Apple TV+ via AP) Apple TV+ via AP

La Navidad es una de las épocas del año más importante para muchos. Pues, su significado es unión, gratitud y compartir, por lo que muchas veces los artistas tratan cada año escribir nuevos temas que sirvan para que la familia pueda disfrutar esta gran festividad que se celebra a nivel mundial.

Ante eso, la principal revista estadounidense de música y entretenimiento, Billboard, realizó un listado con las mejores canciones para celebrar las fiestas.

Jingle Bell Rock – Bobby Helms

La versión original de esta Villancico fue escrita en el año 1857 por James Lord Pierpont. Cien años después, en 1957, Joseph Beal y James Boothe escribieron una nueva versión, “Jingle Bells Rock” la cual fue interpretada en ese mismo año por el cantante de Country Bobby Helm.

Lo que no sabían es que hasta la fecha, luego de 65 años, continúa siendo escuchada en las navidades y haciéndose tendencia en internet, además de ser interpretadas por diferentes artistas, como: Lindsay Lohan, Hillary Duff, Matisse, Laura Pausini, Emmanuel, Jessie J, Ángela Aguilar, The Vamps, Glee, Earth, Wind and Fire.

Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee

Este tema musical apareció por primera vez en el año 1958, aunque en 1960 fue cuando Brenda Lee empezó a ser una estrella reconocida, por este motivo es que en esa época la canción se puso de moda, llegando ser la número 14 en Estados Unidos.

Desde entonces, su venta siguió creciendo, llegando a vender más de 25 millones de copias y convirtiéndose en un clásico de la música navideña.

En ese entonces, Brenda confesó: “Fue mágico, y creo que todos lo sabíamos. Tomó algunos años despegar, pero una vez que lo hizo, realmente lo hizo”.

All I want for christmas is you - Mariah Carey

Un Villancico que le costó a la cantante tan solo 15 minutos de su tiempo en componerla, y toda una carrera llena de éxitos, pues gracias a este tema musical, Mariah Carey ha sido catalogada durante 28 años como ‘La reina de la navidad’.

En pleno verano la artista decidió poner manos a la obra, y decoró su casa de navidad para poder inspirarse, lo cual funcionó a la perfección y junto a Walter Afanasieff terminaron este tema que años más tarde se convertiría en un himno.