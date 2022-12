Se casa el alcalde de Villalba

El alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcalde de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, se casó durante la tarde de hoy con su pareja, la empresaria Veggie Vanessa Vargas Santiago en una ceremonia que fue transmitida a través de Facebook Live.

La ceremonia se llevó a cabo desde las 4:00pm en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, contigua a la plaza pública de Villalba.

En la misma estuvieron presentes varios líderes del Partido Popular Democrático (PPD) como el presidente de la colectividad y del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, así como varios alcaldes como el de Dorado, Arecibo, Cidra, Guayanilla entre otros.

La pareja que se comprometió el pasado febrero confesó durante una entrevista en TeleOnce que fue una amiga en común quien ayudó a que naciera su historia de amor.

“Una gran amiga de ambos me dijo en un encuentro que tuvimos tengo la mujer ideal para ti… y me choco mucho cómo me lo dijo”, relató el alcalde el pasado mes de noviembre.

Vargas Santiago, por su parte, contó que ya ella también le había expresado su interés por el alcalde a su amiga.

“Yo le había dicho, ‘oye ese alcalde de Villalba está solito ahora y está soltero, un hombre muy guapo’, y eso fue la palabra mágica para ella para ponerse a trabajar”, dijo.

Sin embargo, fue el alcalde quien tomó la iniciativa de comenzar a escribirle a través de las redes sociales a la empresaria y lo demás es historia.