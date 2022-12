Primer corte de Avatar 3 tendría una duración de hasta nueve horas

El famoso director de cine y creador de Avatar, James Cameron le tiene mucha fe a su saga. Por eso, ha reconocido que ya se encuentra produciendo varias secuelas de su historia.

Si bien, “Avatar: The Way of Water” acaba de estrenarse en las salas de cine, eso no significa que el director no se encuentre grabando la tercera parte.

Con Avatar 2 finalmente en los cines, Cameron ha desviado su enfoque por completo hacia la tercera parte de la película que llegará a las pantallas grandes en 2024. Y, según los informes, ya ha “entregado” el corte para Avatar 3, que se dice que dura nueve horas.

También, está la expectativa taquillera de la cinta, que debe ganar más de $2mil millones en taquilla mundial para ser rentable y pensar en más secuelas.

En una entrevista con la revista, GQ antes del estreno de la secuela, Cameron describió su obra como “muy jodidamente cara”, e incluso la calificó como “el peor caso comercial en la historia del cine”.

Según fuentes del medio estadounidense, The Hollywood Reporter, “Avatar 2″ tiene un presupuesto de entre $350 millones y $400 millones, lo que la ubica entre las películas más caras jamás realizadas o la cinta más cara en la historia de Hollywood.