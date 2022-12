Pamela Anderson aprovecha documental de Netflix para responder a serie ‘Pam & Tommy’

‘Pam & Tommy’ es una serie que estrenó Hulu este año que cuenta la relación entre el baterista Tommy Lee y la actriz y modelo Pamela Anderson, específicamente, el terrible episodio del lanzamiento de su video sexual no autorizado que fue grabado en privado durante su luna de miel.

La producción escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg, no contó con la aprobación de Anderson, que prefirió guardar silencio ante el estreno de la serie, hasta ahora.

The Hollywood Reporter informó que Netflix está preparando un documental de la ex conejita Playboy, llamado ‘Pamela, una historia de amor’.

Según el medio especializado, el documental de Anderson se estrenará el 31 de enero del 2023 y se lanzará junto con las próximas memorias de la actriz de la mano del editorial, Harper Collins, llamado ‘Love, Pamela’.

Detalles de la docu-serie de Pamela Anderson en Netflix

La serie de Netflix ‘Pamela, una historia de amor’, será dirigida por Ryan White de Good Night Oppy y proporcionará imágenes, fotos y entradas de diario nunca antes vistas pertenecientes a Anderson.

“Estaba muy indecisa, pero mirando hacia atrás, me siento empoderada. Y espero que [mi historia] inspire a la gente a pasar un buen rato y no preocuparse tanto”, dijo Anderson a Tumdum.

A Vanity Fair, la modelo señaló sobre el episodio de su video sexual: “Nadie sabía la verdad, incluso yo no sé el 100 por ciento de lo que sucedió, pero creo que lo más importante es compartir mis sentimientos humanos y cuánto me dolió y cómo me definió innegablemente para seguir adelante, en mi carrera y mis relaciones”.

Ryan White añadió que el documental explorará precisamente la relación que tuvo Anderson con el baterista, al igual que con el rockero, Kid Rock. “Tenemos todo este archivo de Tommy y Pamela enamorándose, y creo que nuestra película realmente los humanizará”, dijo.