Así fue la historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore

Luego de que en marzo de este año, Bruce Willis anunció que se retiraría de la actuación, debido a que fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicación, ahora sorprendió al posar en una tierna postal junto a su exesposa Demi Moore y sus hijas.

Así que te contamos cómo fue su historia de amor y por qué terminaron.

Bruce Willis y Demi Moore sorprenden con reencuentro

Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió una serie de fotos en las que aparecen ambos, junto a Emma Heming Willis (actual esposa de Bruce), Rumer, Scout, Tallulah (hijas del actor con Demi) y Mabel y Evelyn (hijas del matrimonio de Willis con Emma).

“¡Somos FAMILIA! ¡Entrando en el espíritu navideño!”, escribió Moore en la publicación, dejando en claro que todo ha quedado en el pasado que ahora son felices.

La historia de amor de Bruce y Demi

En 1987, Bruce asistió al estreno de la película “Stakeout”, donde también se encontraba Demi, el flechazo fue inmediato, aunque ella se encontraba acompañada de Emilio Estévez, quien era su exnovio en ese momento, aunque algunas versiones aseguran que todavía eran pareja.

Esa noche, Willis decidió invitar a salir a Moore y ella aceptó, comenzando así una de las historias de amor más recordadas de Hollywood.

A lo pocos meses, el actor le dijo a Demi que era un buen momento para casarse, a pesar de que llevaban poco tiempo juntos, ella aceptó inmediatamente.

En menos de un año, habían pasado por todos los procesos, pues la actriz se embarazó de su primogénita Rummer, un par de años después, la pareja recibió a su segunda hija Scout y luego llegó Tallulah.

A pesar de que todo parecía ir bien, pues el intérprete se encontraba en uno de los mejores de su carrera, mientras que Demi tenía una gran posición en la industria, él no era feliz, así que decidió pedirle el divorcio a la actriz.

“Mi carrera profesional se estaba disparando, pero mi vida personal era muy dolorosa. Bruce estaba preparándose para irse a filmar una película a Europa llamada ‘Hudson Hawk’. Era un título que generaba mucha expectativa, y una producción de gran presupuesto. Justo antes de viajar, me tiró la bomba y me dijo que ya no sabía si quería seguir casado conmigo”, dijo Moore en una entrevista.

Así fue como se separaron, y aunque al inicio les costó poder llevar una relación cordial, al final lo lograron gracias a sus hijas.