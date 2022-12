8 actores famosos que aparecieron en la saga ‘Crepúsculo’ y seguramente no recuerdas

La saga cinematográfica Crepúsculo no solo logró conquistar, de principio a fin, los corazones de toda una generación de audiencias en el mundo con el romance entre Bella Swan y Edward Cullen.

La exitosa serie de películas, basada en las novelas superventas de Stephenie Meyer, también catapultó las carreras de sus protagonistas, Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner.

Sin embargo, las estrellas detrás de la humana Bella, el vampiro Edward y el hombre lobo Jacob Black no fueron los únicos rostros famosos que formaron parte de la inolvidable franquicia.

A lo largo de los filmes, hubo varios actores reconocidos o que llegaron a serlo después de la ficción que la mayoría no recuerda haber visto en esta historia de amor sobrenatural.

Los famosos que actuaron en la saga Crepúsculo y quizás olvidaste

Por esto, a continuación, te recordamos ocho intérpretes famosos que formaron parte del fenómeno cinematográfico y, probablemente, olvidaste:

Anna Kendrick

La actriz Anna Kendrick formó parte de la exitosa serie desde la primera película encarnando el pequeño rol de Jessica Stanley, una frenemie de Bella en la escuela en Forks.

Al año siguiente, la artista se dio a conocer por su actuación en Up in the Air, cinta por la que obtuvo una nominación al Oscar. Posteriormente, ha actuado en incontables éxitos.

Pero no se retiró de la saga por su fama. Al contrario, apareció en cuatro de las cinco películas de la franquicia: Crepúsculo (2008), Luna Nueva (2009), Eclipse (2010) y Amanecer - Parte 1 (2011).

Anna Kendrick en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Rami Malek

Antes de volverse famoso por sus actuaciones en Mr. Robot y Bohemian Rhapsody, el actor Rami Malek se unió a la franquicia como el talentudo vampiro Benjamin en Amanecer - Parte 2 (2012).

Dentro de la trama, el histrión encarnó a un vampiro egipcio que apoya a Bella y a Edward cuando los Volturi los amenazan. Se trata de las pocas veces que encarna un rol de su etnia.

Rami Malek en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Captura video

Jamie Campbell Bower

Aunque hoy es conocido en el mundo por su interpretación de Vecna en Stranger Things, el actor británico Jamie Campbell Bower primero dio de qué hablar cuando actuó en la saga Crepúsculo.

Dentro de la franquicia, el intérprete se distinguió con breves pero memorables apariciones como Caius Volturi, uno de los miembros del poderoso clan Volturi, los grandes villanos en las cintas.

Jamie Campbell Bower en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Bryce Dallas Howard

La actriz Bryce Dallas Howard se unió a la saga en Eclipse para encarnar a la vengativa vampiresa Victoria en reemplazo de Rachelle Lefevre, quien encarnó el papel en las primeras dos películas.

Tras su trabajo en la cinta, se ganó el rol antagónico en Historias cruzadas (2011) y saltó a la fama mundial. Luego, obtuvo un papel principal en la saga Jurassic World y terminó de consolidarse.

Bryce Dallas Howard en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Lee Pace

El intérprete Lee Pace se sumó a la franquicia en la última entrega como Garrett, un antiguo vampiro nómada. Desde entonces, ha trabajado en incontables éxitos de la pequeña y gran pantalla.

El hobbit: un viaje inesperado (2012), Guardians of the Galaxy (2014) y Capitana Marvel (2019) son algunos de los filmes en los que ha actuado tras Amanecer – Parte 2.

Lee Pace en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Christian Serratos

La actriz Christian Serratos actuó en las cuatro primeras películas de la saga Crepúsculo como Angela Weber, la amiga tímida y estudiosa de Bella en la escuela.

Luego de dar vida a este rol, Serratos se unió a The Walking Dead como una de las protagonistas. Hace un par de años, su fama despuntó con su actuación de Selena Quintanilla en Selena: la serie.

Christian Serratos en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Michael Sheen

El veterano actor Michael Sheen ya era famoso cuando encarnó al poderoso Aro Volturi, líder del malvado clan Volturi, un rol que aceptó solo para complacer a su hija Lily, quien era fan de la saga.

Sin embargo, debido a su notable carrera, muchos no piensan en el actor al recordar la saga Crepúsculo, de la que formó parte en Luna Nueva, Amanecer – Parte 1 y Amanecer – Parte 2.

Desde entonces, el galés no ha tenido problemas en seguir brillando en la pequeña y gran pantalla con actuaciones en proyectos como las exitosas series Masters of Sex o Good Omens.

Michael Sheen en la saga 'Crepúsculo' y en la actualidad | Summit Entertainment / Instagram

Dakota Fanning

Así como Sheen, Dakota Fanning ya era un rostro conocido cuando dio vida a la perversa Jane Volturi, uno de los miembros de la guardia de los Volturi, en tres de las películas de Crepúsculo.

La estrella tenía 15 años cuando se unió a la saga en Luna Nueva. No ha dejado de actuar desde entonces tanto en series como The Alienist y en películas como Once Upon a Time in Hollywood.