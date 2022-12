“Parece un alien”: Kylie Jenner reaparece con “absurdo” look de Navidad y se gana críticas

Kylie Jenner siempre encuentra una manera de dar de hablar, ya sea con el lujo que derrocha con su mansión, en sus hijos o bien, en sus extravagantes looks.

Precisamente uno de los más recientes está generando mucha conversación en las redes sociales, pues a muchos les parece que la socialité exageró con su outfit y solo lo hizo para llamar la atención.

Esto sucedió después que la empresaria regresara de un costoso viaje a Aspen, Colorado, en donde la vimos luciendo varios atuendos fabulosos, sin embargo, ahora se sumó a la temática futurista y vanguardista de su hermana, Kim Kardashian.

El look de Kylie Jenner que le generó muchas críticas

Se trata de un vestido muy colorido creado por la marca Y/Project y que se ciñó a la perfección a su silueta. Esta pieza de mangas largas contó además con un gorro pasamontañas a juego y destacó por tener colores vivos entre el amarillo, naranja y azul.

“Esperando a Santa”, escribió la joven de 25 años bromeando ante sus 375 millones de seguidores, quienes no pasaron desapercibidos ante esta publicación.

La postal arrebató más de 2.7 millones de ‘me gusta’, no obstante, en los miles de comentarios no fueron benevolentes con Kylie Jenner e inmediatamente la criticaron por su particular atuendo.

“Ya no saben qué hacer para llamar la atención”, “Parece un ovni”, “¿Qué se supone que es esto?”, “Esto no es tener estilo”, “Alguien que le diga que estamos en Navidad y no en Carnaval”, “Esto es tan extraño...”, “Está buscando competirle desesperadamente a Kim”, “¿Por qué nadie de tu equipo te dice que no te luce?”; fueron parte de las opiniones.

De acuerdo con People, el traje cuesta unos $641 y el gorro unos $158 adicionales, para dar en total un polémico look de 800 dólares.