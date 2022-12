Llegó el momento; aquí el listado del party de despedida de año

Este año no hay razón para quedarse en casa. Si quieres salir de tu entorno el 31 de diciembre y compartir con los tuyos en un ambiente distinto, con mucha música y experiencias gastronómicas para todos los gustos, a continuación todo lo que necesitas saber para seleccionar la mejor fiesta de despedida de año 2022-2023.

NYE Bubbly Bash

Recibe el 2023 en ambiente familiar y disfrutando de la música en vivo de Luva y Oscarito en el Hyatt Regency Grand Reserve. Disponible cena buffet, barra abierta de bebidas de la casa, una copa de vino espumoso para el brindis a medianoche por persona. A medianoche disfruta un asopao junto con la degustación de ron Tres Clavos. Boletos en https://ticketera.com/nyebubblybash/

New Year’s at La Gran Casa

Areas exclusivas en la azotea, cócteles y servicio de botella disponible en el nuevo Don Rafa Hotel Boutique en Miramar. Valet parking limitado disponible. Boletos en https://ticketera.com/newyearseveatlagrancasa/

2023 New Year Carnival Edition en el Hotel Aloft & Hard Rock Cafe, Ponce

Amenizará Grupo Manía, Giselle y Ramón “Gatto” Gómez. Música de Joseph DJ, Ojos Negros,DJ Pollix y Dj Rafa. El evento contará con barras abiertas (ilimitadas), buffet navideño y buffet de Hard Rock, lechón a la vara y pleneros. Además los asistentes disfrutarán del show de luces y fuegos Artificiales. Asopao de medianoche. Parking gratis. Teléfono:787-861-7080

New Years Celebration en el Courtyard by Marriott Aguadilla Hotel & Casino

Música en vivo por Nono Music. Incluye cena, asopao, champán y “Party Favors”. Teléfono: 787-658-8000.

Live Life In Full of Color NYE Celebration en el Caribe Hilton

Música de Niky Michelle, Midnight Band y DJ Phred Cena Buffet, Open Bar, música en vivo, dos bandas y Party favors. Teléfono: 787-721-0303

Ggran celebración del Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2023 con Farruko en el DISTRITO T-Mobile

El evento será transmitido desde Puerto Rico para el mundo. Por segundo año consecutivo el DISTRITO T-Mobile se convierte en el destino oficial con una cuenta regresiva en español del conocido evento, que este año recibe el 2023 con la participación de Farruko como acto principal y la animación de Roselyn Sánchez. Otros talentos de la noche incluyen el espectáculo de Gilberto Santa Rosa, ‘Súbete a mi Moto,’ DJ King Arthur, Plena Libre, La Comparsa de Cantores y Vejigantes de Puerto Rico, entre otros. Las festividades, que serán gratuitas para todo el público, se llevarán a cabo en Popular Plaza, en el DISTRITO T-Mobile. Información y boletos: https://nye.distritot-mobile.com/

New Year’s Eve en Fairmont En El San Juan Hotel

The Lobby le invita a bailar con el sabor de la querida cantante cubana Albita, ganadora de premios Grammy y Emmy, y nuestra merenguera Melina León, amenizados por DJ J.A.V. y DJ Ment ubicados en The Lobby y Banyan Tree Grill. Los asistentes pueden seleccionar entre admisión general que incluye una copa de espumoso y acceso a The Lobby y las barras de Caña by Juliana González y Banyan Tree Grill, o reservar su mesa en Chico Cabaret y The Lobby con un consumo mínimo. Niños son bienvenidos para disfrutar también de una noche llena de glamour. Reservaciones a través de Ticketera.com

New Year’s Eve Dinner en Caña by Juliana González – Deléitese en esta cena estilo buffet a la vez que disfruta de música en vivo con un menú diferente y festivo. Las estaciones incluyen charcuterie, ceviches y mariscos, carnes, pernil y pescados con una variedad de ensaladas y acompañantes. El cierre final son los más exquisitos postres. Incluye una copa de champagne y dos horas de estacionamiento regular. Menú para niños disponible. Dos horarios disponibles: de 6:00 a 8:30 pm o de 9:00 pm a 12:00 am. Reservaciones a través de OpenTable.com bajo Caña.

De igual forma, los restaurantes Riva, Meat Market e Il Sole Pizerria localizados en el vestíbulo del hotel también tendrán ofrecimientos para cenar la noche del 31 de diciembre. Su reservación incluirá entrada general a The Lobby y a las barras en Banyan Tree Grill y Caña.

Despedida de año en el Grand Ballroom

Entrada a la fiesta de despedida de año en el Grand Ballroom, comenzando a las 10:00 p.m., incluye: Barra abierta + Snacks Station + Música en VIVO y DJ’s + Presentación estelar de J-King & Maximan y Algarete.

Hotel Palacio Provincial y Hotel El Convento

En honor a la tradición que encarnan los emblemáticos Hotel Palacio Provincial y Hotel El Convento en el corazón de Viejo San Juan, ambas hospederías celebrarán las fiestas navideñas con sendas propuestas gastronómicas que hilvanan lo clásico y lo contemporáneo en perfecta armonía.

Hotel Palacio Provincial

Por su parte, el Consular Restaurant & Bar ofrecerá el 31 de diciembre una cena espejo que refleja el menú que estará disponible esa misma noche en El Patio del Níspero en el Hotel El Convento, un menú fijo de amuse bouche y cuatro cursos. El mismo también tendrá un costo de $95.00 por adulto, mas IVU y propina, e incluye una copa de champán Laurent Perrier.

Además, el Hotel Palacio Provincial, desde su privilegiada ubicación en el corazón del Viejo San Juan, será la sede de dos eventos simultáneos para despedir el 2021 y darle la bienvenida al nuevo año el sábado 31 de diciembre.

En el amplio y elegante patio interior de la emblemática edificación, se llevará a cabo una fiesta con música en vivo y estaciones de comida, que comenzará a las 7:00pm de la noche. El costo de admisión es de $129 por persona e incluye una botella de champán Laurent Perrier. No incluye impuestos ni propinas.

Mientras tanto, en la azotea de la hospedería podrá despedir el 2021 con la inigualable vista a la ciudad histórica de San Juan, incluye una botella de champan Laurent Perrier por pareja y una diversidad de entremeses para disfrutar distendidamente; platos incluyen croquetas de ropa vieja y papa, dumplings de vegetales y queso ricota, ensalada de pulpo, ensalada de granos, ensalada fría de pasta al pesto, tabla de quesos y cortes fríos, hummus con pan pita, tres leches de coquito, entre otros. Habrá mesas disponibles para entre cuatro y ochos personas, con servicio de botellas y mínimo de consumo. También se pueden adquirir entradas individuales con un mínimo de consumo de $100.00 por persona, más impuestos y propina.

Para información adicional y reservaciones escriba a frontdesk@palacioprovincial o llame al 787-425-0164.

Localizado en la calle San Francisco, esquina San José, el Hotel Palacio Provincial cuenta con 43 habitaciones, un restaurante al aire libre, salón de eventos, biblioteca, y una azotea con terraza, piscina infinita, jacuzzi y bar – con vistas incomparables a la Bahía de San Juan y la ciudad colonial. Las reservaciones para el Hotel Palacio Provincial se hacen visitando la página www.palacioprovincial.com o llamando al (787) 425-0164.

La Concha Resort

En The Loft Beachfront podrás disfrutar de un buffet el Día de Navidad que incluye seis estaciones de comida extraordinarias: queso y embutidos, sopa, ensaladas, arroz con gandules, carne ahumada, pechuga de pollo a la parrilla orgánica, a la plancha en salsa de ají y tomate, fricasé de ternera, “gnocchi”, morcillas, pasteles al caldero y “lechón a la vara”. La estación de postres es presentada por Chef Nasha Fondeur. Espacios disponibles para reservar entre las 12:00 p.m. y las 4:00 p.m. Precio especial para niños menores de 12 años de edad. Disponibilidad para reservar a través de Open Table. Reservaciones de grupo: Events@laconcharesort.com o 939.332.7349.

The Loft Beachfront te extiende la oportunidad para cenar el 31 de diciembre con una vista inigualable. La opción de buffet es ideal para que cada invitado pueda satisfacer sus gustos personales entre las estaciones de sopa, ensaladas, mariscos, variedad de platos calientes locales e internacionales, cortes de carne en vivo y sabrosos postres. Opciones de reservación a las 6:00, 8:00 o 10:00 pm.

La Concha Resort se desbordará de entretenimiento la última noche del 2022, con dos magnos eventos. New Year’s Eve: Cosmic presentará en el salón Las Nereidas el ritmo de Límite 21 y la selección musical de DJ Johnny. Para reservaciones NYEBallroom@laconcharesort

Lobby y Solera se unen en un solo ambiente con la presentación en vivo de La Tribu de Abrante, DJ Gandhi, DJ Davey & Triumvirato a partir de las 8:00 pm. Los boletos VIP incluyen acceso adicional a The Loft Terrace con vista al escenario principal, barra independiente y aperitivos. Reservaciones para este evento a través de Ticketera.com

Reservaciones para los eventos de La Concha Resort: OpenTable.com

Condado Ocean Club es el lugar perfecto para pasar los últimos días del año en un ambiente todo-adulto y disfrutar de su oferta de Despedida de Año y de Año Nuevo.

El restaurante SOCIAL presenta su brunch todos los sábados y domingos a partir del sábado 24 de diciembre. El Día de Navidad será uno muy especial con el Very Merry Brunch. Comienza este día con el brunch que hasta Santa Claus desearía. El menú fijo estará disponible de 11:00 a 3:00 pm. Reservaciones en Open Table.

El 31 de diciembre comienza tu despedida bien temprano. El brunch de SOCIAL es el lugar perfecto para iniciar un día divertido, seguido por New Year’s Eve Decked Out!, una energizante fiesta diurna en la piscina con música de DJ en vivo, sol, brisa y champagne hasta las 6:00 de la tarde. ¿Llegarás a medianoche? Esta fiesta es exclusiva para huéspedes del hotel. Para reservaciones de estadía favor de visitar la siguiente página web y hacer clic en la oferta navideña, ‘Tis The Season: https://www.condadooceanclub.com/packages-experiences/tis-the-season Para más información puedes comunicarte al 787.625.6000 o reservations@condadooc.com Además, las primeras 100 personas que reserven estadía en el hotel, podrán también participar de la despedida del año en la gran fiesta de su propiedad hermana, La Concha Resort & Casino.

Para comenzar la celebración nocturna en Ocean Club, el restaurante SOCIAL te invita a la última cena del 2022 con un menú fijo de tres cursos, en dos horarios: 6:00 pm y 8:00 pm. El exquisito menú diseñado por Chef Ramón Cruz, fusiona las cocinas puertorriqueña e internacional. Las cenas serán amenizadas por Angela - La Flecha, complaciendo a los comensales con su concepto de música clásica tropical. Reservaciones para la cena a través de Open Table. Después de la medianoche, llegará la tan esperada Batucada.

El primer día del año, amanece con un delicioso brunch en el restaurante SOCIAL para recargar baterías y comenzar las nuevas vibras y aventuras del 2023. El menú será pre-fijo y comienza desde las 11:00 am a 3:00 pm. Reservaciones disponibles en Open Table.

Condado Vanderbilt Hotel, La Concha Renaissance Resort y Ocean Club se encuentran en la avenida Ashford en Condado. Puede hacer sus reservaciones a través de OpenTable.com Espacios limitados. Los costos no incluyen impuestos ni propinas.

Condado Vanderbilt

Los domingos son de brunch en Ola Ocean Front Bistro con su fantástico menú Holiday Flavors que ofrece una variedad de platos fríos y calientes, incluyendo los que componen nuestra tradición navideña y los favoritos de la temporada. El precio incluye toda la variedad del menú, y puede añadirse la opción de mimosas ilimitadas o disfrutar de Moët Brut Special por botella.

Ola Ocean Front Bistro engalana el Christmas Eve Breakfast para comenzar la celebración en su fantástico ambiente, entre 7:00 y 11:00 de la mañana. Los platos tradicionales de desayuno te sorprenderán por su toque navideño en un menú diseñado por el Chef de Cuisine Alejandro Alicea, además de estaciones en vivo y su famosa variedad de postres y pastelería. Precio especial para niños menores de 12 años de edad.

1919 - El sabor contemporáneo de la alta gastronomía se ve reflejado en el menú diseñado específicamente para Nochebuena y en el que ha sido confeccionado para el Día de Navidad, y que denotan un vasto conocimiento por la exquisita mezcla de sabores locales e internacionales. Tanto con los cuatro cursos como en el postre, el comensal puede seleccionar entre dos opciones para personalizar su experiencia culinaria. Sábado 24 de diciembre, de 5:00 a 11:00 pm y domingo 25 de diciembre, de 5:00 a 10:00 pm.

Ola Ocean Front Bistro te da la oportunidad de comenzar la Navidad disfrutando del Christmas Day Brunch, con un menú en donde se unen fina charcuterie, ensaladas, sabrosa estación de frituras y platillos tradicionales navideños puertorriqueños, así como un menú de desayunos, de 11:00 am a 4:00 pm. Precio especial para niños menores de 12 años de edad.

1919 – La última cena del año debe ser por todo lo alto. El Chef Ejecutivo de Juan José Cuevas ha diseñado tres diferentes menús para ofrecer una experiencia gastronómica de alta categoría. La opción de las 5:00 de la tarde ofrece primer y segundo plato, además de la elección del plato principal, y varios postres. Para la disponibilidad de las 8:30 pm el comensal tiene dos opciones. Ambas exquisitas, una de ellas más elevada, con la opción de hacer un maridaje perfecto en donde se despliegan una serie de vinos de primera categoría de viñedos de Francia, España, Italia y Portugal. Vestimenta formal.

STK San Juan - La noche vieja se despide en el restaurant más divertido del área metropolitana. Disfruta del Midnight Dream NYE Party con la música y el entretenimiento de un DJ en vivo, el exquisito menú regular y agradables sorpresas, comenzando desde las 6:00 de la tarde.

Reservaciones para los eventos de Condado Vanderbilt: OpenTable.com

Como es costumbre, Vanderbilt Condado despide el año en un evento exclusivo para sus huéspedes e invitados del hotel. Para ellos, este año How Glamorous of You! en el Patio del Fauno presentará la música de José Nelson Ramírez, Cuenta Regresiva y DJ Diego Rivera, mientras que el VC Lounge estará amenizado por DJ Young Rock y The Classics.

The SPA – para celebrar regia y relajada las festividades The SPA presenta la oferta Festive Cranberry mani-pedi, y Holiday Cheer Cranberry que incluye exfoliación corporal y masaje. Reservaciones a través de (787)977-6710 o thespa@condadovanderbilt.com