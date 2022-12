Juan Rivera usará lo que aprendió en la cárcel para ganar “La Casa de los Famosas 3”

Juan Rivera ya se encuentra preparado mentalmente para la tercera temporada del reality más popular de Telemundo, “La Casa de los Famosas”, y ha revelado una de las técnicas que empleará para ganar.

El hermano de la Diva de la Banda expresó en una entrevista para Telemundo, luego de confirmar su presencia en la competencia, que él esperaba poder limpiar su imagen con él público.

“Se me hace una oportunidad perfecta para que todos los que me critican me vean día a día, me conozcan, y aquí tendré la plataforma perfecta para que la gente sepa quién realmente soy”, dijo Juan Rivera.

Juan Rivera está consciente que no podrá pasar tres meses encerrado con otras personas sin que exista conflicto

El hermano de Lupillo Rivera, de 44 años, ha dicho que, de acuerdo a lo que sabe de las dos temporadas anteriores, la convivencia será intensa, y es por ello que sabe que en algún momento surgirán conflictos.

Sin embargo, aclaró que él no estaba en plan de buscar peleas o conflictos con nadie. Además, como estuvo presos por varios meses, cree que puede aplicar varias cosas que aprendió en la cárcel para resistir los tres meses que deberá estar encerrado en compañía de otros famosos y donde serán grabados las 24 horas del día.

“Sé que es una experiencia diferente, bueno ni tan diferente porque en el bote (cárcel) estuve 7 meses, y veamos cómo lo aprendido de allá lo puedo usar acá”, comentó Juan Rivera.

El hermano de Jenni Rivera, estuvo preso por posesión de drogas cuando tenía 17 años, una experiencia que lo marcó mucho e incluso llegó a pensar en acabar con su vida, debido a la humillación y vergüenza que sintió en ese momento, pero logró sobreponerse.

“La Casa de los Famosos 3″ se estrenará el próximo 17 de enero de 2023, a las 7:00 PM (hora del este), por la señal de Telemundo.