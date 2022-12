Johnny Depp vuelve a ser Jack Sparrow en este video para un pequeño fan

Johnny Depp había asegurado durante su mediático juicio contra su ex esposa, la actriz Amber Heard, que no volvería a trabajar con Disney aunque le ofrecieran US$ 300 millones y un millón de alpacas. Sin embargo, por una buena causa, el actor fue capaz de volver a ponerse el atuendo del icónico pirata Jack Sparrow y traerlo a la vida nuevamente.

A lo largo de su carrera, Johnny Depp ha tenido muchos papeles icónicos pero ninguno tan legendario y en el que haya durado tanto tiempo como el Capitán Jack Sparrow en la franquicia de Piratas del Caribe, de la cual Depp fue el protagonista en todas sus cinco entregas, hasta la luz de hoy.

En un video que ha surgido en las redes, el actor retomó el rol que hizo suyo por casi 15 años, para mandarle un cálido video a un joven fan, de 11 años, llamado Kori, quien ha tenido que ser operado del corazón en varias ocasiones. De acuerdo con una fuente de la revista People (vía JoBlo), el niño es un gran fanático de Jack Sparrow y veía las películas de Piratas del Caribe durante sus períodos de recuperación de las cirugías.

“Entonces, Capitán Kori, lamento mucho haberme perdido esto. Quise decirlo, olvidé decirlo, no lo dije, lo diré ahora. Diciendo, lo diré. Escuché hablar de algo de lo que hablan en la era de ahora llamado el canal de YouTube, que no entiendo, pero ¿por qué no? Entiendo que tienes un gran canal de YouTube… estaré encantado de seguir tu canal de YouTube y les diré a todos mis amigos que sigan tu canal de Youtube. Te deseo la mejor de las suertes. Soy tu fan número 1, Capitán Kori”, dijo Depp como Sparrow en el video de Make-A-Wish.

Desde que subió el video, el canal de YouTube de Kori ha crecido de forma sorprendente, llegando a 180,000 suscriptores. Y un video posterior mostró que Kori tuvo una videollamada con Johnny Depp (o más bien, con Jack Sparrow).