“Estoy feliz”: Manny Manuel tras una revisión en su acuerdo de probatoria

El cantante Manny Manuel aseguró se siente “feliz y pleno”, tras acudir hoy, jueves, al Tribunal de Caguas para una revisión en su acuerdo de probatoria.

“Todo está en orden. Yo he hecho mis visitas a Cidra, que es a donde voy. Ya estamos cumpliendo, ya estamos al otro lado. Me citaron ya para el cierre de todo este proceso”, dijo el cantante en entrevista con La Comay (TeleOnce).

“De las cosas más maravillosas de este proceso, fue que Dios me regresó a los brazos de mi madre. Ha sido para mi la bendición más grande [...] Estoy feliz, estoy pleno”, añadió.

El pasado fin de semana, la Policía de Puerto Rico intervino con el cantante por conducir en contra del tránsito y con la licencia vencida en Jayuya.

Según las autoridades, un agente realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y al llegar a la calle Libertad, se percató de un vehículo Mitsubishi Lancer del año 2017, conducido por el artista, en contra del tránsito. Al intervenir con el cantante, el agente se percató que la licencia estaba vencida. El agente informó que no se realizó la prueba de alcohol en la sangre, ya que este no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes y se mostró todo el tiempo cooperador.

Cabe mencionar que un conductor autorizado que lo acompañaba en el momento, se hizo a cargo de conducir el vehículo de motor.

Tras el incidente, el cantante acudió al cuartel para cumplir con la entrega de su licencia renovada.

“Me dijeron que intentara resolver toda la situación antes de llegar al Tribunal, para que entonces no tuviera ningún percance. Y así los hice. Ustedes lo vieron en las redes, fui a entregar mi licencia. Cumplí con la policía en Jayuya. Cumplí con la ley”, indicó.

“Cuando las cosas son, son. Sean malas o buenas. Siempre he dado la cara, siempre he sido frontal. Cuando está mal, está mal y he pagado mis consecuencias”, añadió.