Yailin asegura que Anuel será el mejor padre, pero la ex del trapero no piensa igual

Los exponentes urbanos Anuel AA y Yailin tienen una historia de amor bastante interesante.

Se habían separado, luego no, pero luego sí y ahora están esperando su primera hija. Obviamente, esto los tiene muy contentos y más juntos que nunca. Sin embargo, la madre de su primer hijo no estaría muy feliz.

No es la primera vez que se escucha que Anuel es tildado de mal padre, pues se dice que la relación que tiene con su primer hijo es muy baja, casi nula. En redes sociales presume todo lo que le regala en las fiestas especiales, pero en la vida real no comparte ni un poco de tiempo con él.

A pesar de eso, Yailin se presume constantemente su felicidad y la de Anuel, pues recientemente subió un video del cantante dándole besos a sus barriguita y la verdad es que se ve feliz, pero, ¿si se llegan a separar dejará de lado a la niña también?

Su ex asegura que Anuel dejó en completo abandono a su primer hijo, no solo acusándolo que iban a sacar a toda la familia de la casa donde vivían, que estando en la misma ciudad, el cantante no iba a ver a su propio hijo ni lo acompañaba a los juegos que tenía el niño.

De hecho hace poquito en sus historias de Instagram afirmó que:

“Pero que mala costumbre la de usar un niño para marketing, ¿Como un hombre con tanto poder y dinero no puede vera su hijo constantemente?, ¿cómo es posible que un tipo que anda en Jet privado dándole la vuelta al mundo no pueda parar en PR para ver a su hijo? Ay mira quitate la careta o te la quito yo. Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten PALABRA DE HOMBRE que eso es lo que te falta”

Lo cierto es que Anuel poco le importa.