Karol G: “Siento que las colaboraciones han perdido sentido”

Sin duda alguna, Karol G ha trabajado de manera constante durante los últimos años para poder hacer que su carrera musical fuera creciendo, hasta convertirse en lo que hemos visto hoy en día, uno de las máximas exponentes del género urbano, dejando así el nombre de Colombia en alto en gran parte del mundo.

De esta manera, se sabe que la cantante ha logrado por sí misma alcanzar la fama, y aunque ha estado en diversas colaboraciones, son muy pocas en comparación a otros artistas. Por este motivo, durante una entrevista realizada por el comediante puertorriqueño, Chente, la artista habló un poco de su vida, confesando además lo que piensa sobre estas colaboraciones.

“Tú puedes colaborar con un montón de gente: Con quien obviamente que no haya colaborado ya, con quien tú dices: ‘Wow, una canción con esta artista o varón o mujer’”, cuestionó Chente a la colombiana, a lo que esta respondió:

“No sé, si sabes que siento con las colaboraciones; es que las colaboraciones ya perdieron su sentido”.

Asimismo, ‘La Bichota’ afirmó que a pesar de haber tenido oportunidades para colaborar con diversos famosos, algunas veces ha tenido que rechazarlo ya que siente que pueden no “encajar” en el mismo tema.

“He tenido oportunidades muy grandes de colaboraciones que yo simplemente he dicho que no, porque siento que aunque por más que me guste el artista, por ejemplo: Adele es una reina, Adele es increíble, su música es de otro planeta y no va a pasar porque somos de estilos muy diferentes, pero poniendo un ejemplo o sea, como que no encajamos en la misma canción, ¿Me entiendes?”, dijo.

Por otro lado, también indicó que ella piensa mucho ese tema de las colaboraciones porque muchas veces cree que no puedan tener sentido y que en caso tal de aceptar es por el simple hecho de que se siente cómoda con la canción o que le gustó la misma.

“O sea a mí me puede mandar una canción no sé, digamos Michael Jackson (por ejemplo)… Es una chimba, pero yo siento que ahí no voy a brillar, porque la canción ya está perfecta, porque no hace falta o porque la canción o el estilo no me gusta. Me encanta y digo: ‘Muchas gracias por la invitación, pero yo siento que no es necesario mi participación’ o si a mí me gusta el artista y me gustaría colaborar, le digo: ‘Vamos a buscar otra canción que si me guste o que si fluya más’, pero no lo hago todo porque eso es importante para mí”, finalizó diciendo la artista.