Henry Cavill no volverá como Superman y los fans muestran su descontento en las redes

Una de las mejores noticias de este año para los fanáticos de DC fue el regreso de Henry Cavill a Superman luego de que el mismo actor confirmara su cameo en Black Adam, poco tiempo después de que la gente que vio la cinta de La Roca en los cines. Ahora, esa noticia parece solo un chiste cruel.

El actor inglés compartió la terrible noticia de que ya no interpretará más el personaje del superhéroe kryptoniano en lo que será el nuevo Universo de DC de James Gunn y Peter Safran.

En una publicación en su cuenta personal de Instagram, Cavill contó: “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas”.

“Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba,” finalizó.

Junto con esto, IndieWire reportó además que la primera película de esta nueva etapa para DC será una de Superman joven, escrita por James Gunn, quien es co-presidente de DC Studios junto a Peter Safran.

Ante la noticia, muchos fanáticos de la franquicia y del mismo Cavill tomaron las redes para expresar su descontento:

James gunn pelotudo de mierda cómo vas a hacer el guión de una nueva película de superman y no va a volver henry cavill como superman idiota inservible mononeural cabeza de poronga pic.twitter.com/SzbLorcFCg — cherry (@fletwoodsnack) December 15, 2022

Henry Cavill dejó The Witcher por Superman y terminó sin ser ni uno ni otro pic.twitter.com/YBlQvuWKuk — Marvel Latin News (@MarvelLatin) December 15, 2022

¿Me estás diciendo que el regreso de Henry Cavill como Superman en la escena post-créditos en Black Adam fue para nada? pic.twitter.com/jo9DnAEave — Yadier ッ (@yadier_ortiz) December 15, 2022