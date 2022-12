Deadpool 3: director reveló la calificación de la nueva cinta de Marvel

Dentro de las oficinas de Marvel Studio hay mucho entusiasmo por la producción de Deadpool 3, que contará con la participación de Hugh Jackman, quien regresa como Wolverine.

Cada semana se van conociendo más detalles de la película que espera estrenarse en noviembre del 2023. La más reciente consiste en la calificación que obtuvo la cinta para las salas de cine.

En una entrevista con Collider, el director, Shawn Levy, adelantó lo que se prepara para la película protagonizada por Ryan Reynolds.

“Estamos escribiendo, reescribiendo, desarrollando, preparando ‘Deadpool’ todos los días ahora. Es una maravilla reír todos los días. Es tan delicioso escuchar y escribir y crear estas escenas en las que la gente solo habla mal. Y la violencia está en tu cara y en el hardcore, y es en gran medida una película de ‘Deadpool’ Y tiene a Logan en él. Y tiene a Wolverine en él”, dijo el director, quien señaló que la cinta tendrá una calificación R.

[Te recomendamos leer: Marvel: ¿cuál será el presupuesto de Deadpool 3? esto dijo Ryan Reynold]

Una película muy divertida de hacer

El director continuó. “Es demasiado divertido. Me estoy divirtiendo mucho, y ni siquiera he llegado al piso de tiro todavía. [...] Tengo que decir que desarrollar una película de ‘Deadpool’ es una de las experiencias creativas más divertidas de mi vida, porque no es solo que tenga una calificación R. Es que está tan lleno de autoconciencia, y eso hace que la escritura sea muy, muy divertida de una manera que es única para esa franquicia”.

Con esta declaración, muchos fans de la franquicia quedan más tranquilos, luego de poner en duda el tono que tendrá la cinta, entendiendo que al pertenecer ahora a Disney, probablemente la película sería más “suave”.

Sobre el proceso de filmación, Shawn explicó: “La verdad es que cuanto más pesada digitalmente CG es una película, más tiempo necesita en la postproducción. Pero obviamente es la primera película de Deadpool en el MCU. No van a faltar efectos visuales. Pero también es una prioridad de North Star para Ryan y para mí mantener a Deadpool cruda, arenosa, basada en las formas en que esas películas han sido y que todos amamos”.