Avatar, the Way of the Water: el villano habla de sus desafíos

Stephen Lang enfrenta cambios en su personaje en Avatar: el camino del agua

Ya debuta Avatar: the Way of Water, la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia con sus $2,922 millones acumulados en su estreno y reestrenos.

En esta nueva cinta de James Cameron, tras echar a los humanos de Pandora los Na’vi enfrentan el contraataque que será especialmente brutal: no sólo buscan recursos naturales, sino que la Tierra se ha vuelto inhabitable y necesitan vivir ahí. A este escenario le harán frente Jake Sully (Sam Worthington), quien vive como todo un Na’vi, y su familia formada junto a Neytiri (Zoe Saldaña), más sus cinco hijos. Debido a este peligro, dejan a los Omaticaya para refugiarse con los Metkayina, quienes tienen un estilo de vida marcado por el mar y sus criaturas.

Con este clan, liderado por Tonowari (Cliff Curtis) y su esposa Ronal (Kate Winslet), deberán hacer frente a los humanos y a un viejo enemigo.

A pesar de que el coronel Quaritch fue abatido por Neytiri en Avatar, el personaje de Stephen Lang está de vuelta, pero con un giro. Cameron -director, productor, guionista y editor de la cinta- lo convirtió en un recombinante, o recom: un avatar autónomo al que le insertaron recuerdos del ser humano cuyo ADN se utilizó para crearlo.

Lang conversó con Metro sobre este regreso inesperado. “Cuando James describió lo que iba a pasar con Quaritch me entusiasmé y me emocioné mucho: sonaba muy interesante. Fue bueno saber que el personaje no regresaría sólo como un flashback”, dijo.

En cambio, Lang compartió que Cameron iba a desarrollar, profundizar y expandir el papel, “algo que para cualquier actor es una noticia emocionante. (...) Creo que Quaritch regresa porque Jim Cameron encuentra muy interesante el papel. Aparte de los aspectos de su personalidad, hay cosas que también son temáticamente interesantes para Jim”.

El actor tras el rudo coronel, hace una pequeña pausa y comenta: “Lo entiendo y probablemente yo podría estar de acuerdo en que él es el villano de la película, pero la verdad del asunto es que hay muchas cualidades realmente intrigantes en Quaritch. Siempre ha sido y es extremadamente leal. Es un hombre muy inteligente. Es un hombre valiente: él lidera desde el frente. Hay muchas razones para que el Coronel Quaritch caiga bien aparte del hecho de que está tratando de destruir al protagonista de la película”.

Además de las cualidades que rescata, Lang resalta un punto crucial.

“Si agregas lo Na’vi a su ADN, ahí está: has creado un tipo de ironía soberbia, ¿no es así? Porque, ahora sí, se convierte en la cosa que ha estado luchando para destruir. Es genial”, dice riendo.

