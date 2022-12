Ashley Ann llevará traje típico inspirado en el radiotelescopio a Miss Universo 2022

Miss Universe Puerto Rico 2022, Ashley Ann Cariño, presentó hoy, jueves, el traje típico que usará en la competencia de Miss Universo 2022, la cual se realizará en un mes en Luisiana, Estados Unidos.

El mismo está inspirado en las aportaciones del radiotelescopio de Arecibo, instalación que sirvió de grandes descubrimientos para la ciencia hasta que se derrumbó a finales del año 2020. El mismo fue diseñado y construido por el artista e ingeniero mecánico puertorriqueño DJ King Arthur.

El traje típico cuenta con 42 piezas de plástico biodegradable diseñadas e impresas en formato 3D. Las piezas forman y representan específicamente el reflector principal y el domo gregoriano del Radiotelescopio de Arecibo. El vestuario cuenta también con una pantalla pequeña en el pecho desde la cual se aprecia una imagen de la bandera de Puerto Rico. En la parte de atrás tiene un holograma que proyecta imágenes relacionadas al Radiotelescopio y el universo como la galaxia y el primer mensaje transmitido. De igual manera, incluye a personalidades de distintas disciplinas que le han dado gloria a Puerto Rico, entre ellas, las cinco reinas puertorriqueñas que obtuvieron el título de Miss Universo. Los accesorios son un diseño de Fabián De la Fuente.

Ashley, quien se encuentra entre las grandes favoritas del certamen, buscará la sexta corona universal para la isla en la final que se realizará el sábado, 14 de enero, en la ciudad de Nueva Órleans.

“Cuando comenzamos el proceso de selección, estaba clara de que quería integrar mi pasión por la ciencia y la astronomía junto a algo distintivo de mi país. El Radiotelescopio hizo grandes aportaciones para la ciencia y, para mí, es muy importante poder plasmar la historia y que el universo sepa que nuestra isla continúa trabajando por más avances astronómicos. Esta es una manera de honrar lo que representa el Radiotelescopio no solo para Puerto Rico, sino para el universo”, expresó Ashley.

Por su parte la meteoróloga Ada Monzón aplaudió el gesto de Ashley Ann al representar a la importante estructura que esperan sea restablecida para el bien de la ciencias en la isla.

“El hecho de que Ashley haya escogido y le dé visibilidad al Observatorio, me enorgullece como científica, y es una manera de educar sobre el valor y las aportaciones que hizo y se hacen desde allí, y que seguirán vigentes por muchos años. Me alegra saber que nuestra representante apoya la ciencia de nuestro país, y que destacará una vez más a Puerto Rico al Universo, según el primer mensaje que envió el Radiotelescopio. La ciencia ha distinguido a Puerto Rico en la esfera internacional, y continuaremos trabajando para que así se mantenga. Aunque el Radiotelescopio ya no está físicamente operando, el Observatorio de Arecibo continúa ofreciendo información valiosa que se obtuvo del espacio, y los científicos están trabajando con propuestas innovadoras para esta instalación”, comentó Ada Monzón, jefa de Meteorología de Wapa Televisión; fundadora y presidenta del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico.