Presidente de México pide a Bad Bunny que haga concierto gratuito

Tras la situación provocada con los boletos del concierto de Bad Bunny que se llevó a cabo el pasado fin de semana en México, el presidente invitó al boricua a realizar un concierto en el Zócalo, la plaza principal de la Ciudad de México.

A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor atiende el caso de los boletos de los conciertos el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que “no es suficiente”.

El presidente reprochó el actuar de la Comisión Federal para la Competencia Económica (Cofece) ante la empresa Ticketmaster, acusada de duplicar boletos. “¿Dónde estaba la Cofece? Se supone que la crearon para que no hubiera monopolios”.

El presidente destacó que Bad Bunny es “una persona solidaria”.

“Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible, y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes porque no pudieron entrar. Algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, añadió el mandatario sobre los videos virales del fin de semana.

“Le he dado instrucciones al procurador del Consumidor y que actúe para que le devuelvan sus recursos, el dinero que utilizaron para sus boletos, y el excedente. Pero no es suficiente”, dijo el mandatario.

López Obrador habló de la pausa en su carrera que anunció Bad Bunny. “Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular… porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa”, dijo el mandatario.

Para los que no tuvieron oportunidad…

López Obrador dijo que un concierto gratuito en el Zócalo le sería útil para “reivindicarse” por el caos en el Estadio Azteca, que reconoce “no fue su culpa”, sino “de quienes venden los boletos”.

“Que él se haga un tiempo. Lo planteo porque no pierdo nada y sé que es sensible, tiene muchos seguidores. Tiene una dimensión social. Ha estado ahí, haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13″, concluyó AMLO anunciando que será el próximo lunes cuando Ricardo Sheffield presente un informe sobre las denuncias y las acciones para devolver el dinero a los afectados, y reiteró " pero no es suficiente”.