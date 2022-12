Osmel Sousa revela su estrategia para La Casa de los Famosos 3

Osmel Sousa es el cuarto integrante que se suma a la lista de famosos confirmados para La Casa de los Famosos, que comienza el martes, 17 de enero a las 7pm/6c por Telemundo.

¿Quién es Osmel Sousa?

Conocido como el Zar de la Belleza, el empresario y experto en belleza de origen cubano tuvo su crianza en Venezuela y fue por décadas el presidente de la Organización Miss Venezuela, también el presidente y jurado de Nuestra Belleza Latina y estuvo como director artístico en Radio Caracas Televisión y el Canal 8 de Venezuela.

Pero el escándalo lo persigue. Pues su ojo clínico ha hecho que realice duras críticas a mujeres en los certámenes de belleza y pocas veces su experiencia se equivoca. Le regaló a Venezuela siete coronas universales y una decena más en otros concursos internacionales, logrando posicionar a Venezuela entre los mejores en certámenes de belleza.

Osmel armará líos en La Casa de los Famosos

En una entrevista con Adamari López, Osmel reveló su estrategia y no aguantará la suciedad y menos una vulgaridad dentro del reality 24/7. “Siempre me encantó la idea de participar en La Casa de los Famosos. Para armar lío y, no se preocupen, que no voy a pasar desapercibido”, reveló.

Continuó: “La suciedad no me gusta. La vulgaridad menos. No me gusta que la gente hable alto y otros detallitos que no van conmigo, ni en mi forma de ser”. El preparador de misses reveló que la mejor estrategia que tiene es ser él mismo y el público descubrirá más sobre su personalidad.

Osmel Sousa, Juan Rivera y La Materialista se unirán a Aylin Mujica, Patty Navidad y Arturo Carmona. La semana que viene, Telemundo anunciará a los siguientes 3 famosos que se unirán al reality.