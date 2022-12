Hallan sin vida al DJ de Ellen DeGeneres

El DJ Stephen ‘tWitch’ Boss, reconocido por su participación en el programa de Elllen DeGeneres falleció a los 40 años. Este fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel y su muerte está siendo investigada como suicidio.

El sitio web TMZ reportó que la esposa de Stephen, Allison Holker, acudió a un cuartel de la policía de Los Ángeles desesperada debido a que este se fue de su residencia sin su vehículo, algo que indicó no era normal.

Las autoridades de Los Ángeles indicaron que recibieron una llamada alertando sobre una balacera en un hotel. Posteriormente, el DJ fue encontrado sin vida con una herida de bala aparentemente autoinfligida.

“Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todos los demás y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans”, dijo Holker a la revista People.

El DJ comenzó en el mundo del entretenimiento en el año 2008 tras quedar en segundo lugar de la competencia “So You Think You Can Dance”, también participó en “Step Up” y “Magic Mike”. En el 2014 se unió al programa de Ellen Degeneres hasta que terminó este año 2022.

Reacciona Ellen DeGeneres

En declaraciones publicadas en su cuenta de Instagram, Ellen DeGeneres, dijo sentirse destrozada tras recibir la noticia.

“Tengo el corazón destrozado. tWitch era puro amor y luz. Él era mi familia y lo amaba con todo mi corazón. Lo extrañaré. Envíe su amor y apoyo a Allison y sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia”, escribió.

Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio, es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS, al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas del día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial.