Anuncian los nominados a los Critics Choice Awards

La Asociación de Elección de Críticos (CCA, por sus siglas en inglés) anunció los nominados para los “Critics Choice Awards” que se darán a conocer en una ceremonia llena de estrellas que se transmitirá en vivo desde el Fairmont Century Plaza en Los Ángeles.

La ceremonia animada por Chelsea Handler se llevará a cabo el 15 de enero del 2023 a las 7:00pm (8:00pm hora de Puerto Rico) y se podrá ver por el canal de cable The CW.

“Everything Everywhere All at Once” encabeza los filmes nominados de este año, obteniendo catorce nominaciones en total.

Además de las nominaciones a Mejor Película y Mejor Comedia, la película acumuló varias nominaciones de actuación, incluyendo Mejor Actriz para Michelle Yeoh y Mejor Actor de Reparto para Ke Huy Quan.

Tanto Jamie Lee Curtis como Stephanie Hsu están nominadas a Mejor Actriz de Reparto, y el elenco obtuvo una nominación a Mejor Conjunto de Actuación.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert obtuvieron nominaciones en las categorías de Mejor Director y Mejor Guión Original, mientras que Jason Kisvarday y Kelsi Ephraim fueron nominados a Mejor Diseño de Producción, junto con Paul Rogers a Mejor Edición y Shirley Kurata a Mejor Diseño de Vestuario. La película también fue nominada a Mejor Peinado y Maquillaje y Mejores Efectos Visuales.

Steven Spielberg recibió una vez más una nominación a Mejor Director, esta vez por la nominada a Mejor Película “The Fabelmans”, además de una nominación a Mejor Guión Original junto a Tony Kushner. Además de recibir una nominación a Mejor Reparto de Actuación, varios miembros del elenco fueron reconocidos por sus destacadas actuaciones, incluida la nominada a Mejor Actriz Michelle Williams, los nominados a Mejor Actor de Reparto Paul Dano y Judd Hirsch, y el candidato a Mejor Actor/Actriz Joven Gabriel LaBelle. Completando las impresionantes once nominaciones del proyecto, Janusz Kaminski obtuvo una nominación a Mejor Fotografía, mientras que Rick Carter y Karen O’Hara están nominados a Mejor Diseño de Producción, y John Williams podría llevarse a casa el trofeo a Mejor Banda Sonora.

La lista de contendientes a Mejor Película también incluye “Babylon” y “The Banshees of Inisherin”, que obtuvieron diez y nueve nominaciones sobresalientes respectivamente, junto con “Elvis” y “Tár”, que obtuvieron siete nominaciones cada una. Completando los nominados a Mejor Película están “Avatar: The Way of Water”, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”, “RRR”, “Top Gun: Maverick” y “Women Talking”. Hay once nominados a Mejor Película este año debido a un empate exacto. Además, la CCA amplió la categoría de Mejor Director para incluir diez nominados.

“Estamos muy orgullosos de reconocer a este increíble grupo de películas y a las personas que las hicieron posibles”, dijo Joey Berlin, director ejecutivo de Critics Choice Association.

“Este reconocimiento proviene de un grupo diverso de más de 600 críticos y reporteros de entretenimiento que comparten sus opiniones sobre cine y televisión con millones de personas todos los días, durante todo el año. Nuestra opinión colectiva sobre los mejores logros del año es verdaderamente significativa para la comunidad creativa”.

Como se anunció anteriormente, “Abbott Elementary” encabeza los contendientes televisivos para la 28.ª edición anual de los Critics Choice Awards, recogiendo nominaciones en seis categorías. Además de Mejor Serie de Comedia, el programa obtuvo varias nominaciones de actuación, incluida la de Mejor Actriz en una Serie de Comedia para Quinta Brunson. Chris Perfetti y Tyler James Williams fueron nominados a Mejor actor de reparto en una serie de comedia, mientras que Janelle James y Sheryl Lee Ralph obtuvieron nominaciones a Mejor actriz de reparto en una serie de comedia. “Better Call Saul” siguió con cinco nominaciones impresionantes en general, mientras que “Gaslit”, “Reservation Dogs” y “The Good Fight” empataron con cuatro nominaciones cada una.

También se anunció que el ícono de Hollywood, Jeff Bridges, recibirá el premio Critics Choice Lifetime Achievement Award en el show de este año.

Los Critics Choice Awards son otorgados anualmente por la Critics Choice Association para honrar los mejores logros cinematográficos y televisivos.

La 28ª entrega anual de los Critics Choice Awards será producida por Bob Bain Productions y Berlin Entertainment. La CCA está representada por Dan Black de Greenberg Traurig.