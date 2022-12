“Ya no estás con Piqué, deja ese acento español”, critican a Shakira por “olvidar” sus raíces colombianas

Shakira es una de las cantantes latinas más famosas y exitosas que a sus 45 años sigue cosechando éxitos al ser una de las más escuchadas, y este año lanzó dos temas.

Te felicito y Monotonía fueron dos de los temas que lanzó este año y fueron todo un éxito, a pesar que vienen de una de las experiencias más difíciles que ha vivido.

Y es que este año ha sido de los más complicados de la cantante en su vida personal pues se enteró de la infidelidad de Piqué con Clara Chía Martí y, además, su padre está delicado de salud.

Sin embargo, poco a poco las cosas han mejorado, y la cantante se ha mostrado más feliz, tranquila, y plena con sus hijos, y dedicada a su música.

El video por el que aseguran que Shakira olvidó sus raíces colombianas al hablar con acento español

Shakira publicó un video en sus redes en el que reflexiona sobre lo difícil que ha sido su 2022, pero con una sonrisa en el rostro se muestra agradecida por todo.

Sin embargo, la han criticado enormemente por su acento, pues aseguran que habla con acento español, y no colombiano, asegurando que se olvidó de sus raíces.

“El 2022 ha sido un año que difícilmente podré olvidar. En el que he encontrado tantos desafíos como amigos de verdad. La música ha sido una buena compañía, y ustedes más, quiero agradecerles por escucharme, por permitirme expresar ojalá el 2023 pueda seguir correspondiendo todo el apoyo y cariño que me dan y traerles nueva música”, dijo la cantante.

En lugar de fijarse en el mensaje alentador e inspirador que la famosa da, comenzaron a criticarla por su acento y la atacan por “olvidar” el colombiano.

“Y por qué hablas como española si no lo es ya esa cae mal”, “Ya es española la niña😂”, “ya Piqué te dejó ya puedes dejar de hablar con ese acento que no es el tuyo ridícula”, “Ya puedes volver a ser barranquillera 😂😂”, “si ya se va de España a ver si ya habla con su acento”, y “Shaki tú eres colombiana y Costeña que no es lo mismo jaja sí dejaste a Piqué deja ese acentico”, fueron algunas de las crueles reacciones en redes.

Esto solo deja ver lo cruel de la sociedad, pues en lugar de sentir empatía por todo lo que ha vivido Shakira, se dedican a criticarla y atacarla cada vez que pueden.