Las 25 canciones navideñas más sonadas durante el 2022

Llega la temporada navideña y las canciones de la temporada se apoderan de la radio y las listas de reproducción llenan el mundo de nostalgia y alegría.

La Sociedad Estadounidense de Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP), una organización de derechos de compositores, autores y editores de música, anuncia las 25 mejores canciones navideñas de 2022 que incluyen nada más y nada menos que 16 miembros del Salón de la fama de los compositores. La lista de este año reconoce compositores cuyas queridas obras están en constante rotación como banda sonora de la temporada festiva.

“It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” regresa a la cima de la lista por primera vez desde 2019. El clásico navideño, escrito por la aclamada compositora de Broadway Meredith Willson, debutó originalmente en 1951 como un éxito de Perry Como & The Fontane Sisters.

Una de las favoritas de los álbumes navideños familiares, la melodía ha visto versiones en las voces de grandes artistas, incluyendo a Meghan Trainor, Kelly Clarkson y Michael Bublé. También ha hecho apariciones tanto en la pantalla como en el escenario con funciones en la popular franquicia de películas Home Alone y el musical Here’s Love.

El siguiente en la lista es “Sleigh Ride” de Leroy Anderson y Mitchell Parish en el n.°2. La oda a las festividades del clima invernal, llena de sonidos de cascabeles y cascos, fue compuesta originalmente por Anderson como una pieza instrumental en un caluroso día de verano de 1946. La letra icónica de Parish no se agregó hasta 1950. El otro éxito navideño inspirado durante una terrible ola de calor es “Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow” de Sammy Cahn y Jule Styne, escrita en Hollywood, CA en lo que fue el día más caluroso del año en julio de 1945; la canción fue grabada por primera vez por Vaughn Monroe y desde entonces ha tenido versiones por innumerables artistas en una variedad de estilos, desde la interpretación country de Randy Travis, la versión jazz de Ella Fitzgerald y su lanzamiento en heavy metal por Twisted Sister.

Los favoritos de Johnny Marks “A Holly Jolly Christmas”, “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” y “Rockin’ Around the Christmas Tree” ocupan tres de los 10 primeros lugares mientras las canciones innegablemente clásicas continúan inspirando a las nuevas generaciones con espíritu navideño. Marks, el máximo creador de éxitos navideños, basó su primer éxito navideño “Rudolph the Red-Nosed Reindeer” en un personaje de libro para colorear que su cuñado Robert L. May creó para los grandes almacenes Montgomery Ward. El clásico instantáneo fue la primera canción número 1 de la década de 1950 e inspiró un especial de televisión animado. En 1973, Marks también recibió el premio inaugural de la Sociedad Internacional de Santa Claus en homenaje a sus contribuciones al espíritu navideño.

El icónico clásico moderno de Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You”, escrito junto con el aclamado compositor y productor Walter Afanasieff, regresa al top 10 después de hacer historia en 2021 como la primera canción navideña en vender más de 10 millones de copias en los EE. UU. alcanzando el estatus de diamante de la RIAA. El amado canto bilingüe de José Feliciano, “Feliz Navidad”, continúa consolidando su estatus como un estándar navideño entre los 15 principales, y “Underneath the Tree” de Kelly Clarkson, escrito con el creador de éxitos Greg Kurstin, se une a la lista después de encabezar la lista New Classic Holiday Songs de ASCAP en 2021. ASCAP comparte más datos divertidos sobre “All I Want for Christmas Is You” y “Feliz Navidad” en su canal de YouTube y redes sociales.

A continuación se encuentran las 25 canciones navideñas de ASCAP más reproducidas de 2022*, todas escritas, co-escritas o arregladas por compositores y compositores de ASCAP. Cada canción enumera los créditos del compositor de ASCAP y la fecha de los derechos de autor.