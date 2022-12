Con fecha de estreno la serie puertorriqueña de Disney+

La primera serie puertorriqueña de la plataforma streaming Disney+, protagonizada por la actriz Didi Romero, ya tiene fecha de estreno.

“Gina Yei”, cuenta la historia de una chica que entra al Instituto Musical del Caribe, una escuela que es la cuna del género urbano. La serie tiene como fecha de estreno el próximo 11 de enero del 2023.

Además de Romero, la serie cuenta con la participación de Alfonsina Molinari, José Brocco y Elí Cay. La exparticipante de Exatlón Estados Unidos, la boricua Gabriela del Mar Santaliz también tiene su participación en la serie.

“¡11 de Enero! En @DisneyPlusLa podrán disfrutar de #GinaYei ¡PUERTO RICO, ESTAMOS EN DISNEY!”, escribió Romero en su Instagram.

Romero también ha participado en musicales de “Broadway” y en la película “Mixtape” que estrenó en cines este año.

“Me siento como que estoy flotando... Estoy haciendo tantas cosas a la vez y son cosas que no considero trabajo para nada, las considero jugar, lo que me apasiona. Desde chiquita yo veía teatro musical, no lo veía como un trabajo, lo veía como un juego y sobrevivir de lo que me apasiona es una de las cosas más refrescantes, una de las cosas que más me satisfacen y es algo muy cool. Estoy muy agradecida de que puedo ser una de esas personas que puede sobrevivir de su pasión y que puedo inspirar a otros que también lo pueden hacer y que no es imposible”, dijo.

“Yo estoy estoy logrando muchísimas cosas poco a poco y siempre estoy buscando más, siempre estoy estoy hambrienta por más porque me encantaría demostrar que sí se puede lograr y si te gusta cantar, actuar y bailar a la misma vez y quieres hacerlo en las grandes ligas, te quieres ir a Londres, Australia o a México o a donde sea a hacer lo que te apasiona, se puede hacer, se puede lograr”, aseguró en entrevista con Metro Puerto Rico el pasado mes de mayo.