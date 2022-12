“Raphy” Pina sorprende a Natti Natasha con tremendo regalo de cumpleaños

El productor de música urbana “Raphy” Pina sorprendió este sábado a la cantante dominicana Natti Natasha, tras regalarle una guagau por su cumpleaños.

A través de un vídeo en Instagram, la cantante compartió el momento en que recibió el lujoso regalo.

“Lejos, pero aquí. Nunca dejas de sorprenderme, nunca dejas de ser tú. Nunca dejas de hacerme sentir la mujer más feliz del mundo. Pase mi cumple contigo, y esas dos horas fueron la mejor celebración porque nos olvidamos de todo. Mi mejor amigo, mi media mitad”, escribió la cantante.

“Buscaste los mejores cómplices porque no sospeché nada , y eso que me las llevo todas. GRACIAS porque se que no te quedaban muchos minutos y aun así te quedaste conmigo pa’ llorar contigo de la felicidad. TE AMO PARA SIEMPRE. Esperando por segundo para celebrar una vida entera a tu lado”, añadió.

La cantante cumplió 36 años.