¿Por qué Bad Bunny se tomará un descanso en 2023?

Bad Bunny es, sin duda, el artista del año. Llena estadios, la venta de boletos se acaba en minutos y ha sido nombrado por Billboard el mejor artista, es el cantante más reproducido a nivel mundial en Spotify y también fue nombrado el artista más rentable del año.

Esto fue lo que dijo Bad Bunny a Billboard

Éxitos como Tití me Preguntó, Moscow Mule y más han sido aclamados por fanáticos en sus conciertos, y es que presenta uno de los shows más producidos en la actualidad. Sin embargo, el éxito necesita un descanso y confesó que el próximo año será para tomar una pausa.

“2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional para respirar, disfrutar de mis logros”, explicó a Billboard, el pasado 8 de diciembre. “Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos, e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate, cabrón. Tú te has roto el culo”.

Problemas en la voz en Argentina

Esto sucedería luego de que en uno de sus últimos conciertos por Latinoamérica sus cuerdas vocales presentaron problemas. El cantante de Me Porto Bonito sufrió un percance con su voz durante un concierto en Argentina, en el pasado mes de noviembre.

“Fue de repente, como un clic”, dijo Benito, de 28 años. “Parece que una de mis cuerdas vocales estaba sufriendo, y boom, sucedió. Y estoy pensando: Esto no puede estar pasando. Esta gente me está dando la mayor energía de cabrón. Es la audiencia más eufórica que he tenido en toda la gira, ¿y voy a perder la voz? No es posible”.

Aunque logró terminar el concierto de tres horas cantando más de 40 canciones, solo pudo seguir su presentación haciendo una pausa para tomar un té caliente y ejercicios vocales. Luego de este percance, el cantante puertorriqueño se tomó dos días sin hablar.

Bad Bunny: “Me siento en control”

Bad Bunny fue reproducido más de 18.500 millones en Spotify con Un Verano Sin Ti y ha sido el más premiado del año.

“Me siento en control”, le dijo a Billboard. “He podido superar y sanar muchas cosas en mi vida, y ahora siento esa seguridad. Nunca me había sentido tan centrado tanto en mi vida como en mi carrera. Tengo claro lo que soy y quién soy en términos de la industria de la música”.