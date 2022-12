Novia de Toni Costa le tira con todo a Adamari López

Adamari López es una de las artistas más queridas en la televisión, por lo que cada uno de sus pasos y comentarios dan de qué hablar, como han sido sus éxitos y polémicas separaciones amorosas. Ahora volvió a conversar sobre su ruptura con Toni Costa, de la cual aun se desconocen los verdaderos motivos.

López y Costa se convirtieron en padre de la pequeña Alaia, pero ella reveló que su romance llegó a su fin porque no aguantó algunos patrones que se habían estado repitiendo a lo largo de su romance y así darle un ejemplo a su hija de lo que se debe hacer cuando las cosas no dan para más, por más que se trataba de su papá.

“Pasó que no podíamos continuar, no era saludable para mí continuar en una relación en la que había un patrón que se seguía repitiendo y que yo no podía permitir. No le podía dar ese ejemplo a mi hija, no le quiero dar ese ejemplo a mi hija. A lo mejor cumplió el tiempo que tenía que cumplir. Me dio el regalo más grande que puedo tener, que es mi hija, y se lo agradezco mucho”, dijo.

La reacción de Evelyn Beltrán a los comentarios de Adamari López

Tras la ruptura de Adamari y Toni, el español inició un romance con la modelo Evelyn Beltrán, la cual fue criticada en sus inicios, por presuntamente ser ella la causante de tal separación.

Luego de los comentarios de la también actriz en el programa ‘Hoy Día’, Evelyn realizó una publicación en su cuenta de Instagram con una frase, que ha sido considerada para algunos internautas como una indirecta a la ex de su pareja.

Evelyn Beltrán usó sus redes sociales y aseguran que lanzó una indirecta. Foto: Instagram

“Hay gente que debería aprender a pasar la página. Vive y deja vivir”, escribió causando revuelo entre sus seguidores y la farándula latina.