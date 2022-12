Molusco regaña al “policía bochinchero” que regó información sobre intervención a Manny Manuel

Luego de que el artista Manny Manuel fuera intervenido por un oficial de la policía por conducir en contra del tránsito y con la licencia de conducir expirada, el locutor Jorge Pabón “Molusco” realizó una descarga contra el oficial de la policía que filtró la información a la prensa.

En su programa, Molusco y los Reyes de la Punta, el locutor arremetió contra el oficial de la policía que filtró la información a un medio del país, lo que provocó que posteriormente la oficina de prensa del Negociado de la Policía tuviera que enviar un comunicado para aclarar la intervención realizada contra el cantante.

“Hay policías que son unos malditos bochincheros que buscando pauta y como yo no sé si eso los llena, a estos chorro de tráfalas...hay unos policías que son línea, tú eres un policía línea, te envío un beso. Pero si tú eres un policía bochinchero, pautoso, de vieja bochinchera de beauty...”, comentó el locutor en su programa radial.

En el segmento, el locutor también entrevistó a Manny Manuel quien aseguró que lleva dos años libre de alcohol ya que se tiene que realizar pruebas luego de cada presentación.

“Yo llevo dos años en la situación esta del drug court y después de cada actividad yo tengo que ir al cuartel a hacerme pruebas de alcohol y yo no he tenido ningún problema, todos los policías en todas las estaciones de tránsito, que me he hecho la prueba de alcohol han sido súper amables conmigo, yo he tenido buena experiencia con los policías estos dos años, pero te puedo decir que si es el policía cómo llevó el mensaje o los periódicos que también los entiendo, quieren vender su noticia, pero sí creo que se exageró y se fue más allá la situación y eso chava mucho lo que es el trabajo de uno”, expresó Manny Manuel.

El sábado en la nochem el cantante fue detenido por la Policía mientras conducía en contra del tránsito.

Según las autoridades, un agente realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y al llegar a la calle Libertad, se percató de un vehículo Mitsubishi Lancer del año 2017, conducido por el artista, en contra del tránsito. Al intervenir con el cantante, el agente se percató que la licencia estaba vencida. El agente informó que no se realizó la prueba de alcohol en la sangre, ya que este no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas embriagantes y se mostró todo el tiempo cooperador.

Cabe mencionar que un conductor autorizado que lo acompañaba en el momento, se hizo a cargo de conducir el vehículo de motor.

El caso fue citado para el 21 de diciembre del 2022.