Animé en Disney+: la plataforma streaming estrenará Synduality

El lugar que se ha ganado el animé en la televisión de occidente cada vez es más notorio.

No es casualidad como Netflix, HBO Max, Amazon y otras plataformas streaming amplían sus contenidos de este tipo de series animadas, y los eventos presenciales agrupan mayor cantidad de fans.

Ahora es el turno de Disney Plus, quien sorprendió a su audiencia al anunciar que para el 2023 se transmitirá Synduality, un animé de ciencia ficción realizada por 8-Bit.

A través de un tweet la división streaming de Disney, escribió lo siguiente:

“Decisión de distribución exclusiva mundial! #SYNDUALITY” ¡Un anime original de ciencia ficción que está atrayendo la atención como parte del nuevo proyecto de ciencia ficción a gran escala del Grupo BANDAI NAMCO! Con personas que sobreviven en un futuro devastado. La historia de un humanoide equipado con IA”.

Detalles de Synduality

Medios especializados sostienen que la serie seguirá el borrador de la historia original de Hajime Kamoshida (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai) y los diseños de personajes de neco.

El equipo detrás de este animé está conformado por:

Director: Yuusuke Yamamoto

Yuusuke Yamamoto Diseño de Personajes y Dirección de Animación: Kenichirou Katsura

Kenichirou Katsura Diseño de Ataudes : Ippei Gyoubu

: Ippei Gyoubu Diseño de Producción: Kou Inaba

Kou Inaba Diseñador Legendario: Kazutaka Miyatake

Kazutaka Miyatake Dirección de Arte: Kenta Masuda

Kenta Masuda Música: Masato Nakayama

El reparto anunciado hasta la fecha es el siguiente:

Aoi Koga como Noir.

como Noir. Nagisa Aoyama como Ciel.

como Ciel. MAO como Schnee.

La sinopsis oficial de la historia que también desarrolla un videojuego es el siguiente:

“Es el año 2222. Han pasado años desde que las Lágrimas de la Luna Nueva, una misteriosa lluvia, se derramaran y aniquilaran a casi toda la raza humana. La lluvia venenosa dio lugar a criaturas deformes que devoran a los humanos, y la humanidad huyó del peligro. Como medio de supervivencia, los humanos construyeron entonces un refugio subterráneo: Amasia. En esta ciudad distópica recién construida, en la búsqueda de mantener su existencia, se encuentran con una Inteligencia Artificial llamada Magus. Sin saber cómo funcionarán las cosas entre ellos, comienza la historia de cómo los Humanos y la IA coinciden y tratan de encontrar sus verdades”.

Con el anuncio, Disney también reveló un nuevo tráiler de la serie animada que todavía no tiene fecha de estreno.