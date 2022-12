Grupo RBD planea realizar gira mundial el próximo año

La agrupación RBD, que nació gracias a la telenovela Rebelde, planea realizar una serie de conciertos para el próximo año en los estadios más importantes del mundo, confirmó Pablo Chagra, creador de contenido.

Desde febrero de este año, se comenzó a especular que el grupo mexicano conformado por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, estaría a nada de su regreso a los escenarios tras el éxito obtenido con el concier en línea “Ser o Parecer”, realizado en 2020.

Fue la madre de Christopher Uckermann, Alexandra von Uckermann, quien a través de su cuenta de Twitter reveló que el regreso de RBD estaría más cerca que nunca.

“A todos los fans de RBD! Tengo un sexto sentido y no creo que estoy equivocado, todo va a salir muy bien ! Nos vemos pronto!”, escribió.

RBD realizaría gira mundial en 2023

Sin embargo, los rumores parecen incrementarse, esto de acuerdo con el creador de contenido Pablo Chagra, quien reveló que la agrupación planea una serie de conciertos para el 2023.

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones″ expresó el tiktoker.

“De lo bueno poco, pero a lo grande me enteré, me contaron y me dijeron que van a ser poca presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde pero en grandes estadios”, puntualizó Chagra.

Alegadamente, Poncho Herrera y no estará en la gira mundial por lo que solo estarán cinco de los miembros originales.