Bad Bunny y Rauw Alejandro la montan en el Estadio Azteca de México

Bad Bunny nunca imaginó que sus últimos conciertos en México, como parte de World’s Hottest Tour, tuvieran tanta repercusión en lo musical y con algunas malas experiencias para los seguidores, por el tema de boletos clonados o falsos. El puertorriqueño dio lo mejor de su repertorio durante tres horas llenando de adrenalina a los asistentes durante dos noches seguidas.

Bad Bunny y Rauw Alejandro. (Foto: Marco Perretta.)

En total, serían 174 mil seguidores los que asistirían el viernes y sábado a los shows en el Estadio Azteca, pero el caos que se vivió durante los dos días dejaron huecos en algunas zonas, que notaron los drones desde las alturas. Muchos fans quedaron fuera del segundo concierto.

ES-PEC-TA-CU-LAR



El concierto de Bad Bunny en el Azteca



Una fiesta de 100 mil personas — Leo Zuckermann (@leozuckermann) December 11, 2022

El puertorriqueño cantó sus éxitos y durante su show del viernes tuvo como invitados a Chenco Corleone, Jhayco, Mora, Sech, Bomba Estéreo, Buscabulla y Jowell y Randy.

Rauw Alejandro anuncia fechas en México

Rauw Alejandro subió este sábado al escenario ante la mirada de sorpresa de los asistentes. Al final de su presentación anunció sus fechas para México en 2023.

Rauw Alejandro anuncia fechas en México. (Foto: Cortesía.)

Previo al show, el intérprete de Todo de ti charló en exclusiva con Publimetro para compartir este momento tan especial.

“Siempre es especial estar en México. México es el país número uno que consume mi música, de los primeros países que apoyaron mi música y mis mejores memorias están aquí en México. Las primeras arenas con sold out, con más de 20 mil personas como solista, sucedió en México. Hoy volviendo al estadio, al cierre de la gira del Conejo, que para mí es un honor estar ahí junto a él. Además, representando a Puerto Rico, me llena de gran orgullo. Poder compartir con mi gente de México y solamente darle un saborcito de lo que viene el próximo año en la gira de Rauw Alejandro, eso me llena de mucha alegría y ya tú sabes... ‘México, los quiero’”, dijo.

Rauw cantó los temas Punto 40, 2/Catorce, Lokera y Party.

Rauw Alejandro cantando “Punto 40” esta noche en el concierto de Bad Bunny pic.twitter.com/Dibr8EiW0R — Bad Bunny🌊 (@suconejitomalo) December 11, 2022

🚨 | Rauw Alejandro está cantando "PARTY" junto a Bad Bunny en el Estadio Azteca en estos momentos. #badbunnycdmx #RauwAlejandro pic.twitter.com/IGO2nsjqy8 — Jose Correa (@__JoseCorrea__) December 11, 2022

Bad Bunny junto a Rauw Alejandro esta noche en el Estadio Azteca, CDMX🏟🇲🇽 pic.twitter.com/jkJ7mKpCId — Bad Bunny🌊 (@suconejitomalo) December 11, 2022

También acompañaron a Bad Bunny, artistas como Sech, Bichiyal, Jowell & Randy, Ñengo Flow, Arcangel, Gabriela, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, entre otros.

Operativo especial

Después de miles de decepciones, clonación de boletos y fans desilusionados, se dio el último concierto de Bad Bunny, en México.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México estuvieron presentes en el Estadio Azteca para vigilar los accesos al recinto, donde este sábado fueron detenidas más de 14 personas que aparentemente revendían entradas para el concierto de Bad Bunny; en total estuvieron tres mil elementos dentro y fuera del Coloso de Santa Ursula.

También, la Profeco realizó un operativo especial en el Estadio Azteca para apoyar a los consumidores que asistieron al concierto de Bad Bunny.