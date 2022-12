Conoce la enfermedad rara e incurable que Celine Dion reveló que padece

La icónica cantante Céline Dion compartió un emotivo mensaje para todos sus fans, donde informaba que se estará alejando de los escenarios por un tiempo, debido a que padece una rara condición neurológica que afecta su movilidad.

La cantante de 54 años anunció este pasado 8 de diciembre, mediante su cuenta de Instagram, que pospondrá varias fechas de su gira por Europa tras el reciente diagnóstico, pues la enfermedad no le está permitiendo “cantar como estoy acostumbrada”.

La superestrella dio el anuncio en su emotivo mensaje, explicando que los médicos le han diagnosticado el síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), un trastorno que afecta al sistema nervioso central y que provoca manifestaciones neuromusculares, incluyendo rigidez muscular y espasmos.

La cantante dijo que se trata de una enfermedad que afecta a “algo así como a una entre un millón de personas”, y que ha comenzado a afectar su salud, motivo por el que decidió revelar su padecimiento con los fanáticos y los medios. “Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy”, afirmó Dion contenido sus lágrimas.

En el video, la intérprete de “My Heart Will Go On”, conocido tema del Titanic, compartió que los espasmos causados por la enfermedad han afectado cada uno de los aspectos de su vida, incluyendo su voz, pues asegura que el trastorno no le permite cantar como estaba acostumbrada:

“Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permite usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, explicó la canadiense.

Además de explicar su condición, Dion se dirigió con cariño a sus admiradores, a quienes aseguró que los va a “echar mucho de menos”, y que espera pronto volver a pisar los escenarios.