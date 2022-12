¿Rush Hour 4? Esto dijo Jackie Chan sobre una nueva entrega de la popular saga

Jackie Chan es uno de los actores de acción más queridos por toda una generación que lo han visto en miles de películas, haciendo increíbles escenas de peleas y acrobacias que pocos actores en occidente se atreven realizar.

En el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Jeddah, Arabia Saudita, el actor hizo un repaso de su extensa trayectoria profesional, donde dominó el cine en Hong Kong, luego Japón y finalmente Hollywood, donde logró posicionar algunas películas en taquilla.

Entre esas cintas que son recordadas por muchos fans, se encuentra ‘Rush Hour’, una cinta que protagonizó junto al actor y comediante estadounidense, Chris Tucker, con quien compartió hasta en tres oportunidades y posiblemente veamos juntos en una cuarta entrega.

¿Rush Hour 4?

Chan adelantó ante la audiencia que en estos momentos se encuentra desarrollando una nueva película de Rush Hour. “Estamos hablando de ‘Rush Hour 4′ en este momento”, indicó antes de señalar que hablará con el director sobre el proyecto.

El actor recordó cómo fue que surgió la oportunidad de grabar esa película que lo catapultó en Hollywood. “Intenté muchas veces ir a Hollywood, pero después de eso, dije no más Hollywood porque mi inglés no es bueno, no son mi cultura, no les gusta este tipo de acción”, dijo Chan. “Mi agente dijo: ‘Mira, hay un guion y se llama Rush Hour. Dije que no, ¿la policía de Hong Kong? No lo voy a hacer. Dijo Jackie, ¿por qué no lo intentas la última vez? Dije que está bien, esta es la última vez”.

El actor no le tenía fe al proyecto en un principio, pero luego de la receptividad del público se animó hacer sus secuelas.

“Para mí, no tengo una cuenta de lo que son 70 millones. No conozco la taquilla. Sólo sé que sin duda es un éxito. Y luego hicieron la parte 2 y la parte 3″, concluyó Chan.

De momento, no hay ninguna confirmación del proyecto por parte de su compañero de saga, Chris Tuckers quien ha tenido una tímida participación en el cine, y en el mundo del Stand Up Comedy.