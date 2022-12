Puerto Rico puede ser la sede de la lucha entre el Dominik Mysterio y Bad Bunny

Hasta ahora es un rumor, pero no uno cualquiera porque por como “el río suena, es porque piedras traerá”. La idea principal de la organización de la World Wrestling Entertainment (WWE) de Stephanie McMahon, es que la actividad recreacional de la lucha libre emigre a otros espacios donde también ser bien marcada la fanaticada.

Por ello, ya es de público conocimiento que la organización de la WWE confirmó que Eliminatiom Chamber del 2023 se realizará el próximo 18 de febrero fuera del territorio estadounidense, específicamente en el Cell Centre de la ciudad de Montreal, en Quebec, Canadá.

Pero la noticia no solo abarcaría el mes de febrero y el suelo canadiense, porque en las últimas horas suena muy fuerte la posibilidad de que Puerto Rico también abarque el evento de lucha en su territorio, con la gran particularidad de tener entre los participantes un representante latino y mejor aún, de la casa.

Dominik Mysterio y Bad Bunny

El causante de los rumores fue la última edición del podcast “Say Less With Kaz” del ex guionista creativo de la WWE, Kazeen Famuyide. En dicha programación, el también empresario neoyorquino aseguró que ya se está trabajando para desarrollar el evento premium en suelo puertorriqueño en el pronto y venidero año 2023.

Famuyide dio pocos detalles, pero aseguró que se realizará antes de WrestleMania 39, con el broche de oro del combate estelar en una lucha por equipos entre los super famosos Rey Mysterio y Bad Bunny vs Damian Priest y Dominik Mysterio.

La hipótesis de la probabilidad del evento se debe también por los dichos en la conferencia de prensa luego del Survivor Series WarGames del luchador profesional retirado, actor y empresario estadounidense, Paul Michael Levesque, mejor conocido como Triple H, quien aprovechó la oportunidad para adelantar que se está planeando un show en La Isla del Encanto.

La cereza del pastel sería sin duda el combate entre Bad Bunny y Domink Mysterio el próximo sábado primero de abril y el domingo 2 de abril de 2023.