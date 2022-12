SalaPR es la nueva plataforma de streaming de películas puertorriqueñas en Metro.pr

Con el propósito de ofrecer un espacio a creadores boricuas de contenido audiovisual, Metro Puerto Rico estrenó hoy SalaPR.tv, una plataforma de streaming de películas y series puertorriqueñas.

SalaPR.tv es una alianza entre Metro Puerto Rico, que será el canal de distribución, y Spanglish Movies, quienes estarán a cargo del manejo del servicio.

El principal atractivo de la nueva plataforma es que es la única en Puerto Rico completamente gratis, con más de 100 películas, largometrajes, cortometrajes, series y otros productos.

Considerando que el contenido audiovisual está dominando las redes sociales y los medios, este era un paso natural para el crecimiento y desarrollo de Metro Puerto Rico como medio digital e impreso, según el CEO de la empresa, Félix Caraballo.

“Parte de esta alianza responde a que Metro Puerto Rico se ha distinguido por innovar y desarrollar proyectos de generación de contenido que atiendan diferentes segmentos de Puerto Rico, que estén alineados con nuestros lectores. Haciendo una sinergia natural con el concepto de Metro, nos unimos a esta compañía que va a permitir que nuestros lectores y usuarios tengan la oportunidad de acceder a todo este contenido a través de esta plataforma”, aseguró Caraballo.

Asimismo, el CEO de Spanglish Movies, Gustavo Rodríguez, indicó que, fundamentalmente, la idea de crear esta plataforma surgió porque vieron la necesidad de tener un espacio para que cineastas puertorriqueños presentaran sus creaciones audiovisuales y no se perdieran con el tiempo.

“Veíamos mucho material y contenido que está guardado o que no había podido ser comercializado ya que los canales existentes, tanto dentro como fuera de la Isla, no les abren sus puertas. Así que decidimos que, si no hay canales que los apoyen, lo vamos a hacer nosotros mismos”, mencionó Rodríguez.

En ese ánimo de apoyar el talento local, añadió que están recibiendo piezas y producciones a través de su página web (spanglishmovies.com) para añadirlas a la plataforma.

Spanglish Movies es un grupo de ejecutivos de Major Studios, que ofrecen servicios de producción, producciones propias, empaquetado de proyectos y coproducciones, y el servicio completo de distribución.

La compañía crea alianzas con licencias alrededor del mundo para permitir a sus creadores transmitir producciones en cines, en línea, en canales de suscripción por televisión y plataformas de stre en el mundo entero.