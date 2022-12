Deddie Romero sale en defensa de Georgie Navarro porque no quiere que lo ataquen

La animadora Deddie Romero salió en defensa del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Jorge “Georgie” Navarro Suárez quien ha sido criticado fuertemente por unas expresiones que realizó sobre la vestimenta que esta utilizó durante su segmento en el programa PR En Vivo (TeleOnce).

Romero aseguró que no le molestó el comentario realizado por el político quien le indicó que no tenía la vestimenta apropiada para estar en su segmento, sin embargo, esta segura que tomó el comentario en forma de broma ya que tiene una relación de amistad con el legislador hace años.

“Quien sube el post soy yo, yo conozco al representante Georgie Navarro por más de siete años y tenemos una amistad, nos encontramos en los lugares, nos hemos dado el palo juntos, hemos comido, yo conozco a su pareja...esto es una relación de amistad, esto es como cuando un amigo te dice cualquier cosa y no te está ofendiendo”, expresó en su programa radial El Relajo de La X.

“Yo no lo tomé como una falta de respeto, ni como violencia hacia la mujer, porque la perspectiva es de quien lo recibe y para mi eso no era una falta de respeto, yo estoy en un vacilón”, comentó en la conversación con su compañero Red Shadow.

Sobre las expresiones que realizó la cantante Kany García en repudio de los comentarios del político del PNP, Romero, indicó que esta lo vio de otra manera y señaló que nunca tomó el acto como violencia contra la mujer.

“Yo agradezco el comentario de Kany (García), pero es que Kany lo vio desde otra perspectiva...la realidad es que la confianza que yo tengo con Georgie era un relajo”, expresó.

“No reprimí, ni me molesta el comentario de Kany porque es una red social y ella se puede expresar y ella lo vio así, pero yo necesito hacer la aclaración a nivel público porque tampoco quiero que la gente le caiga encima a Georgie Navarro, porque es injusto”, añadió.

El pasado lunes, el representante Navarro, hizo alusión a que la vestimenta de la animadora no era la apropiada para el segmento “El cuadro de Georgie” donde participa Romero quien hace el “papel” de secretaria.

“Esa no es la vestimenta para el cuadro de Goergie, yo horita me voy a almozar y me almorzaré unos popuchpops (sic.)”. indicó el legislador en el segmento del pasado lunes.

En la publicación realizada por la propia Romero, la cantante Kany García escribió: “Esto es una asquerosidad total, que en el 2022 una persona que asume un cargo para el pueblo de Puerto Rico se pare descaradamente en televisiòn de manera tan asquerosa mirando los senos de una mujer. Da verguenza y tristeza a la vez. Deddie sabes cuanto te quiero y te respeto y desde ese gran cariño te pido y suplico que no nos riamos, ni pasemos de este tipo de acciones como si nada y menos aùn en pantalla donde podemos enviar a quienes nos ven un mensaje contundente de BASTA YA! los tiempos de quedarnos calladas acabaron y mientras sigamos poniendole el logo de “gracioso” a algo que sencillamente es acoso, y falta total de respeto, seguiremos perpetuando nuestra desigualdad como mujer. Te quiero mucho y lo digo por las mil veces que también me reí, me callé , pero no más! Por mí, por todas, no más! (sic.)”.