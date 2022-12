Akim relata sus sacrificios en la música con el tema “Ten years”

El panameño Akim continúa abriéndose paso en la industrial musical y ahora presenta el tema en español “Ten years” de su inspiración.

La canción -al ritmo de rap/reggaetón- estará disponible el jueves 8 de diciembre, en todas las plataformas digitales.

Akim admitió que “es un tema que me dio mucho sentimiento cuando lo grabé porque me hizo recordar a mi familia y mis comienzos en Panamá. Estoy orgulloso de presentar este sencillo para los fans y espero que les guste”.

“Ten years” evidencia en su letra los momentos difíciles en el camino del intérprete para tener un sitial en su género musical. “Todos los sacrificios que tuve que hacer para llegar donde estoy hoy. También, habla sobre cómo esto es solo el comienzo de mejor música…”, puntualizó.

“(Son) 10 años en esto y to’a las veces que me caí… Me respeto porque nunca me salí”, publicó Akim en sus redes sociales.

Explicó que el título del sencillo es por el periodo en la competitiva industria musical, repleta de grandes talentos, pero en la que ya ha plantado bandera para orgullo de su país.

Akim, quien pertenece al sello Carbon Fiber Music, filmó unas impactantes imágenes de “Ten years” en Honduras para el disfrute del público internacional, gran motor de su vida.

Durante este año que casi finaliza, Akim ha sonado temas como “Kilo Kilo” con Ankhal y el remix de “Luz” de su disco “Haters y fanáticos”, en featuring con Farruko, entre otros.