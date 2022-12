Lo que se sabe de la boda de Daniella Navarro y Nacho Casano

Luego de que hace unos meses llegó a su fin de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos”, el amor entre Daniella Navarro y Nacho Casano sigue más vivo que nunca, a pesar de los comentarios de los fans que señalaban que todo, posiblemente, era una farsa.

Ahora los actores han demostrado que están más felices que nunca y compartieron que pronto se casarán. A continuación, te contamos todos los detalles.

El compromiso de Daniella Navarro y Nacho Casano

Fue durante un evento que la artista tuvo en Houston, Texas, que decidió compartir con sus fans que ya está comprometida con su colega.

Posteriormente, publicó algunas historias por medio de su cuenta de Instagram, para mostrar la felicidad.

“Ustedes saben que yo no guardo chismes y menos propios y que para mí las exclusivas no son de ningún medio, ni prensa, ni televisión, ni nada, las exclusivas por ustedes y sí el hombre me dio el anillo”, anunció Daniella mientras presumía a los asistentes la joya.

Cabe resaltar que este compromiso se da luego de cuatro meses de relación.

“Ya se los quería contar”, agregó Daniella y se mostró feliz de la nueva etapa que está por emprender.

Hasta el momento, no se tiene confirmada la fecha del enlace, pues la boda se encuentra en planes y serán los actores quienes anuncien la fecha.

Así comenzó su historia de amor

La relación de los artista comenzó mientras ambos formaban parte de “La Casa de los Famosos”, siendo ella muy criticada por haber cambiado de bando y traicionado a Laura Bozzo y Salvador Zerboni.

Daniella decidió arriesgarlo todo para comenzar un noviazgo con Nacho, y dio de qué hablar, pues ellos solían llevarse mal y pelear constantemente.

Días antes de que se dieran a conocer los nombres de los cinco finalistas, los actores anunciaron su relación, lo que provocó el enojo de Bozzo, quien lo consideró una traición, ya que lograron “colarse” en la final.

Cuando el reality show llegó a su fin, Navarro y Casano se reencontraron y retomaron su romance.

Actualmente, suelen compartir momentos juntos por medio de redes sociales, mostrando lo felices que son.