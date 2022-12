Kathy Griffin se someterá a una cirugía de cuerdas vocales para recuperar su voz

Kathy Griffin, de 62 años, sufrió la pérdida de su voz cuando le fue extirpado la mitad de su pulmón izquierdo a causa de un cáncer. La actriz y humorista estadounidense regresará al quirófano por 20 minutos para volver a tener su voz, luego de ganar la batalla contra el cáncer.

Griffin: Haría “cualquier cosa para recuperar mi voz”

La ganadora del Emmy, de 62 años, contó que haría “cualquier cosa para recuperar mi voz” en un emotivo video, de camino al hospital.

“Buenos días. Sí, siento pena por mí misma y te diré por qué. Porque estoy de camino al hospital otra vez, porque tengo que ir a general para que me hagan otro procedimiento en las cuerdas vocales. Así que la buena noticia es que puedo irme a casa hoy. Pero la última vez que me hice esto, me dolió como siete días. Pero quiero recuperar mi voz, ya sabes, haré cualquier cosa. También quería decirles a ustedes, quiero su lástima. Bien, ya sabes en las películas, cuando dicen: ‘¡No quiero tu compasión, no sientas lástima por mí!’”.

Apoyo de sus colegas en redes sociales

En el video, publicado en su cuenta de Instagram oficial, Griffin recibió solo mensajes de apoyo. Carnie Wilson le escribió palabras conmovedoras, al igual que Alexandra Billings.

La actriz perdió hace poco a sus hermanos Gary y Joyce por cáncer, pero ella luchó y ganó la batalla, en agosto de 2021, cuando comunicó que por medidas oncológicas un doctor debía extirpar la mitad de su pulmón izquierdo.

Cirugía de cuerdas vocales

En septiembre, la humorista explicó que había estado trabajando en un tratamiento para recuperar la voz, pero fue fallido y por eso es sometida a una cirugía de sus cuerdas vocales. “Mi voz se dañó un poco”, dijo la estrella de televisión. “Pero estoy bien, no me duele... y lo importante es que mis senos siguen siendo fabulosos”, dijo en una entrevista en Jimmy Kimmel Live!

“Creo que volverá a la normalidad, pero no estoy segura. Todavía estoy trabajando en ello. Soy más divertido porque creo que no sueno amenazador y recatado. Ese es mi nuevo ángulo”, explicó en el programa. Cabe destacar que Kathy Griffin nunca fumó cigarrillos.