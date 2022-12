Estos son los 10 discos más populares en el 2022 según Billboard

Quedan pocos días para que termine el año 2022 y las revistas más importantes del mundo hacen un balance acerca de lo mejor durante los últimos 12 meses. En el caso de la música, el medio más respetado es Billboard, quien publicó las lista de lo mejor del año.

Dentro de sus gráficos, la revista especializada en información musical, Billboard, lanzó la lista de 200 álbumes que tuvieron más repercusión durante este año.

Algunos de los discos que aparecen en la lista se lanzaron durante el 2021, pero se mantienen en altas posiciones dentro del ranking, mientras que otros, como ‘Un Verano Sin Ti’, de Bad Bunny, se posiciona en lo más alto desde su lanzamiento al mercado en mayo de este año.

Lista de álbumes más populares del 2022

El medio especializado sostiene que esta lista se clasifica en función de las ventas de álbumes, así como por actividad de transmisión de audio bajo demanda y ventas digitales de pistas de álbumes compilados por Nielsen Music.

En el top 10 se encuentran los siguientes discos:

10. The Highlights - The Weeknd

- The Weeknd 9. Certified Lover Bo y - Drake

y - Drake 8. Sour - Olivia Rodrigo

- Olivia Rodrigo 7. Harry’s House - Harry Styles

- Harry Styles 6. Encanto - Soundtrack

- Soundtrack 5. Red (Taylor’s Version) - Taylor Swift

- Taylor Swift 4. Midnights - Taylor Swift

- Taylor Swift 3. Dangerous: The Double Album - Morgan Wallen

- Morgan Wallen 2. 30 - Adele

- Adele 1. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

En la clasificación, el artista puertorriqueño se ubica como el único latino dentro de la lista, por encima de artistas como Adele, Taylor Swift y Harry Style.

La intérprete estadounidense de ‘Anti-Hero’ logra la hazaña de posicionar dos discos, dentro del top 10, en un mismo año, con ‘Midnights’ y ‘Red (Taylor’s Versión)’.

Más abajo se encuentran otros discos como Renaissance (#20) de Beyonce, Happier Than Ever (#23) de Billie Eilish, Mr. Morale & The Big Steppers (#17) de Kendrick Lamar y Planet Her (#11) de Doja Cat.

A muchos ha sorprendido la ausencia en esta lista del disco ‘Motomami’ de la española Rosalía.