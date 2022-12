“Eso no está bien”: Burbu regaña a Maripily por hablar mal de su ex

En medio de la controversia por la separación de la modelo María del Pilar Rivera “Maripily” y su ahora exprometido José Javier Carrasquillo, la animadora Angelique Burgos “La Burbu” envió un mensaje a la también empresaria para que lo aplique en su vida amorosa.

Durante la transmisión del programa El Despelote, Angelique “Burbu”, opinó sobre las expresiones más recientes de Maripily quien estalló contra su expareja. Burgos le aconsejó que no hable mal de las personas con las que ha estado involucrada sentimentalmente ya que eso “dice más de ella que de la otra persona”.

“Hay gente que dice que no se burlen...Aquí nadie se está burlando, simplemente ella hace pública sus expresiones y obviamente como su vida es pública la gente opina”, expresó Burgos.

“A mi me da...bendito...todo el mundo merece ser feliz y si no te funciona un momento, descartas y sigues buscando tu oportunidad, eso es así, pero un denominador común es que ella desprestigia siempre a todas las personas que terminan la relación con ella y eso dice más de ella que de la otra persona. Si tú quieres cultivar algo bonito para un futuro, quien se atreve pegarse cuando sabes que si no funciona tú lo vas a descoñetar, eso no está bien. Decir que usa Viagra, decir que usa pepitas pa’ ponerse pompia’o también está de más porque esa es su intimidad y ese fue tu hombre con el que tú compartiste intimidad, eso no se hace. No podemos exigir un respeto cuando entonces no respetamos, es lo que pienso yo como mujer y Maripily se admira porque es una muchacha que ha seguido hacia adelante”, añadió.

La animadora y modelo María del Pilar Rivera “Maripily” se desahogó luego de la ruptura que tuvo con su expareja Javier Carrasquillo con quien llegó a estar comprometida y con planes de boda.

Tras un comunicado emitido por Carrasquillo y enviado a los medios de comunicación, la modelo contestó catalogando la comunicación como una “mediocre”. Del mismo modo, Rivera aseguró que su exnovio solo quiere minutos de fama ya que se cree “famoso”.

“No se quién se lo hizo porque es un comunicado mediocre, entiendo que la figura pública soy yo y si eso lo va a tranquilizar a él para sentir sus minutos de fama y qué él me dejó pues vamos a creerle”, expresó en entrevista con el programa “La Comay” (TeleOnce).

En la entrevista, Rivera, aseguró que su expareja tenía varios vicios y que este salía a la calle con unas “pastilas” dentro de su chaqueta.

“Yo vi muchas cosas, en mi debido tiempo voy a hablar así sea en este medio o en el medio que yo entienda que sea correspondiente, pero quería cogerme unos días para analizar bien y en momentos de coraje uno no puede hablar, sin muchas cosas las que sucedieron, las que me llevaron a tomar la decisión. Llevaba tiempo tratando de analizar, entre eso vi mucho, él escondía unas pastillas”, añadió.

Ante la insistencia de la reportera sobre qué tipo de pastillas fueron las que le encontró a su expareja la modelo indicó que se trataba de unos medicamentos para atender la disfunción eréctil (Viagra).

“Unas pastillas, creo que eran como unas Viagra o algo que estaba escondiendo. Sí, las utilizó porque él lo aceptó, yo tengo fotos entre esos, otros vicios”, expresó.

José Javier Carrasquillo Matos, exprometido de Maripily Rivera, se expresó el lunes, tras el incidente que provocó el rompimiento de su compromiso con la modelo y empresaria puertorriqueña.

Carrasquillo Matos indicó en declaraciones escritas que “por asuntos personales” decidió ponerle fin a su compromiso con la modelo.

“Por este medio, deseo comunicar mi separación con María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”. Ambas partes sostuvimos una relación por varios meses, en donde, nos comprometimos para matrimonio, pero por asuntos personales tomé la decisión de dar por terminada la relación [...] No obstante, le deseo lo mejor a la señora Rivera, agradeciéndole el tiempo que compartimos juntos”, lee el comunicado enviado al programa La Comay (TeleOnce).

El pasado viernes, Rivera confirmó que tuvo un incidente con su pareja que provocó el rompimiento de su relación. En el incidente tuvo que intervenir la guardia de seguridad que se encontraba en el lobby del Condominio Condesa Del Mar, donde reside la modelo.

Rivera había anunciado hace unas semanas que estaba comprometida con su ahora expareja Carrasquillo Matos y que ya tenían fecha de boda.