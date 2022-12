John Travolta y Kirstie Alley: los momentos más icónicos de su amistad

La actriz Kirstie Alley falleció de cáncer a los 71 años este 5 de diciembre, según reveló un comunicado familiar.

La actriz apareció en la franquicia de películas Look Who’s Talking (Mira quién habla), así como en las comedias televisivas Veronica’s Closet, Drop Dead Gorgeous y Cheers.

Alley ganó un premio Emmy y un Globo de Oro por su papel como la gerente del bar Rebecca Howe en ésta última.

“A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo. Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto (...) El entusiasmo y la pasión por la vida de nuestra madre, sus hijos, nietos y sus muchos animales, sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenían paralelo y nos dejan inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo”, escribieron sus hijos True y Lillie Parker

Tras el anunció de su muerte, John Travolta fue una de las primeras celebridades en reaccionar.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, escribió el actor junto a un par de imágenes de la estrella.

Travolta también publicó un clip de la icónica secuencia de baile en Look Who’s Talking, en la cual hicieron una especie de homenaje a Fred Astaire y Ginger Rogers.

Una amistad para la eternidad: los momentos icónicos de Travolta y Alley

Kirstie Alley y John Travolta se conocieron en 1989 en el set de Mira quién habla pero se convirtieron en algo más que sólo coprotagonistas.

“Casi me escapo y me caso con John”, confesó Alley en un episodio de Celebrity Big Brother U.K en 2018. “Lo amaba. Todavía lo amo. Si no hubiera estado casada, habría ido y me habría casado con él”.

Para la actriz fue inevitable caer rendida ante los encantos de Travolta y es que ambos estuvieron grabando juntos durante meses y tras terminar la primer cinta, volvieron un año después para la segunda parte.

“Cuando estás de gira y estás haciendo una película, es muy fácil enamorarse de tu protagonista... Durante un año, estás cerca de esta persona. … Es simplemente difícil, creo”, dijo.

Alley estaba casada con Parker Stevenson desde 1983, con quien tuvo a sus hijos William True y Lillie. Travolta por su parte, tenía una relación con Kelly Preston, con quien se casó en 1991 y juntos tuvieron tres hijos: Ella, Benjamin y Jett.

La actriz incluso había imaginado su boda con él. “Hubiera sido en un avión. Porque él tiene los suyos. Y déjenme decirles chicas, no parece que sea importante que alguien tenga un jet privado, pero lo es. A medida que envejeces, no quieres pasar el rato en los aeropuertos”.

Travolta también hablaba de Alley como su “alma gemela”

Fue durante una entrevista exclusiva con Us Weekly que el actor confesó que Kirstie era su “alma gemela” y “mejor novia”.

“Haría cualquier cosa con Kirstie. Así que veamos qué pasa”, confesó cuando se le preguntó si volvería a trabajar con ella antes de grabar Mira quién habla 2.

Quizá nunca entablaron una relación romántica y todo fue parte de un juego por el gran cariño que se tenían pero siempre se apoyaron como los mejores amigos.

“Siento que John es mi alma gemela. Le dije a John: ‘¿Soy tu mejor amiga?’ y él juega este estúpido juego conmigo. Él respondió: ‘Tal vez’”, reveló Alley durante una aparición en The Oprah Winfrey Show.

Este sin duda ha sido un año complicado para John ya que en agosto, su querida amiga y compañera de Grease, Olivia Newton-John, también falleció a causa de complicaciones con el cáncer.