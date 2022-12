‘Black Panther: Wakanda Forever’ sigue encabezando la taquilla internacional: esto ha acumulado la película de Marvel

Cuarto fin de semana consecutivo que ‘Black Panther: Wakanda Forever’ domina la taquilla mundial, subiendo su recaudación a 733 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 393 provienen de Estados Unidos.

A pesar de esos números, medios especializados sostienen que la secuela de Black Panther cerraría su participación en las salas de cine, recaudando $800 millones de dólares.

La película aún reina como la película no local número 1 en varios mercados, incluidos Francia, Alemania, el Reino Unido, Australia, Corea, Brasil y México, y sigue siendo la película global número 7 más grande del año. Internacionalmente, pronto superará a Thor: Ragnarok y Spider-Man: Homecoming a las tasas actuales y excluyendo a China y Rusia, señala Deadline.

Top Gun: Maverick es inalcanzable todavía

A pesar de que la cinta dirigida por Ryan Coogler domina la taquilla mundial en las últimas semanas, sus números están lejos de llegar a Top Gun: Maverick, que se puede posicionar como la cinta más taquillera del año (a la espera de lo que haga Avatar: The Way of Water).

Además, Wakanda Forever no se acercará a igualar los ingresos de su predecesora, Black Panther de 2018. El original se convirtió en un fenómeno cultural, ganando eventualmente $700 millones en América del Norte y $ 1.3 mil millones a nivel mundial.

En el top 5 de cintas más taquilleras del 2022, la lista la encabeza la película protagonizada por Tom Cruise, que ha recaudado 1.454 miles de millones de dólares, seguido de Jurassic World: Dominion que cuenta con $1,002,136,080, Doctor Strange in the Multiverse of Madness con $951,775,804, Minions: The Rise of Gru con $937,857,315 y The Batman con $770,836,163.

Es probable que Black Panther: Wakanda Forever cierre el año entrando en el top 5 de las cintas con mayor recaudación y también supere a Thor, Love and Thunder que obtuvo $760,928,081.