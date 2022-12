Muere Bob McGrath, estrella de Plaza Sésamo

Bob McGrath falleció a los 90 años, y es más conocido por ser ícono para las generaciones en Plaza Sésamo, una de las series televisivas infantiles con mayor éxito mundialmente.

“La familia McGrath tiene noticias tristes para compartir. Nuestro padre Bob McGrath, falleció hoy. Murió en paz en su casa, rodeado de su familia”, escribió en un comunicado la familia de Bob McGrath en su página oficial de Facebook.

Plaza Sésamo lamenta el fallecimiento de Bob McGrath

Ante este comunicado, Plaza Sésamo también emitió sus condolencias en redes sociales al “amado miembro de la familia de Sesame Street por más de 50 años”.

“Bob encarnó las melodías de Barrio Sésamo como nadie más, y sus actuaciones trajeron alegría y asombro a generaciones de niños de todo el mundo, ya sea enseñándoles el abecedario, la gente de su barrio o la simple alegría de sentir la música en sus corazones. “, dice el comunicado de Sesame Workshop.

“Un intérprete venerado en todo el mundo, el rico tenor de Bob llenó las ondas de radio y las salas de conciertos desde Las Vegas hasta Saskatchewan y Tokio muchas veces. Estaremos eternamente agradecidos por sus muchos años de apasionadas contribuciones creativas a Sesame Street y honrados de que haya compartido gran parte de su vida con nosotros”.

Vecino Bob Johnson por 50 años

Interpretando al amable vecino Bob Johnson, apareció en la serie infantil por primera vez en 1969 y siguió por cinco décadas en 47 temporadas. En 2017 fue un última aparición, sin embargo, esto no fue impedimento para que Bob McGrath siguiera apareciendo esporádicamente en eventos de Plaza Sésamo.

Una de sus presentaciones más recordadas fue sus actuaciones musicales de “People in Your Neighborhood”. Pero Plaza Sésamo no es la única que lamenta su partida, pues McGrath participó en producciones cinematográficas, videojuegos y canciones.

Beneficios de Plaza Sésamo para McGrath

A pesar de que estuvo tantos años en Plaza Sésamo, nunca se sintió frustrado por su encasillamiento: “No solo es un gran trabajo trabajar con grandes personas, sino que conocer el impacto que Plaza Sésamo ha tenido en millones de niños en todo el mundo tiene que ser lo más gratificante que cualquiera podría esperar. Tener la oportunidad de hacer esto ha sido fenomenal”, dijo en 2004.