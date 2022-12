Maripily Rivera envía mensaje a su “único amor sincero y leal”

La modelo y empresaria Maripily Rivera envió este lunes un mensaje de felicitaciones a su “único amor sincero y leal”, su hijo José Antonio “Joe Joe” García Rivera.

A través de redes sociales, la modelo felicitó a “Joe Joe”, quien participó durante el fin de semana en una carrera de autos.

El auto que condujo el joven llegó en la posición número 25 de 41.

“El único amor sincero y leal que he tenido en mi vida, mi adorable hijo. Felicidades por todos tus logros y seguir llenándome de felicidad con tus metas. Sabes que me haces la mami más orgullosa de la vida”, escribió Rivera.

“Con tu amor de hijo no me hace falta más nada en la vida y me das fuerza de superar toda tristeza. Love you”, añadió.

Maripily Rivera rompe compromiso tras incidente con su pareja

La semana pasada, Rivera confirmó que tuvo un incidente con su ahora expareja, José Javier Carrasquillo, que provocó el rompimiento de su compromiso.

“No hay compromiso, estoy nuevamente soltera. Dios sabe el propósito de todo esto. Por lo menos de mi parte no hay perdón”, expresó la modelo en entrevista con el programa La Comay (TeleOnce).

En el incidente tuvo que intervenir la guardia de seguridad que se encontraba en el lobby del Condominio Condesa Del Mar, donde reside la modelo.