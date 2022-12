Spotify: estos son los podcasts más escuchados en el 2022

En el 2020, Spotify sorprendió el mercado al ‘fichar’ al podcaster, Joe Rogan, bajo la impresionante cifra de 100 millones de dólares. Hoy, dos años después, el estadounidense ha cumplido con sus expectativas al convertir su programa en el podcast más escuchado dentro de la plataforma por segundo año consecutivo.

En el acostumbrado Spotify Wrapped que recoge lo mejor de cada año, la plataforma dio a conocer quienes eran los artistas más escuchados, así como los podcaster que más popularidad tiene dentro de la plataforma.

La lista quedó compuesta de la siguiente manera:

“La experiencia de Joe Rogan”

“Call Her Daddy” con Alex Cooper

“Todo vale con Emma Chamberlain”

“Caso 63″/”Caso 63″ (todos los idiomas)

“Adicto al crimen”

“The Joe Rogan Experience”, que ha estado disponible exclusivamente en Spotify desde diciembre de 2020, ocupó el puesto número 1 para el podcast más popular del año a nivel mundial y en los Estados Unidos, por segundo año consecutivo. En segundo lugar, quedó “Call Her Daddy”, el podcast de sexo y relaciones presentado por Alex Cooper, que también es exclusivo de Spotify. Eso fue seguido en el número 3 por “Anything Goes With Emma Chamberlain”, el programa presentado por el popular YouTuber que estará disponible exclusivamente en Spotify en 2023.

Popularidad de Joe Rogan

El actor y comediante, Joe Rogan, tiene su podcast “La experiencia de Joe Rogan” desde el año 2009, donde recibe a una variedad de invitados que abarcan los mundos de la comedia, los deportes, la política, el entretenimiento, los negocios, la academia y los comentarios culturales.

A pesar de las críticas recibidas este año por difundir información erronea acerca de las vacunas en contra del Covid-19, que provocó un boicot por parte de varias figuras, sumado a la eliminación de 70 episodios por incluir lenguaje racialmente insensible, el podcaster siguió encabezando las listas.